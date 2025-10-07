Elesett Budapest: borzalmas, ami a XI. kerületben történt

Összeütközött három személygépkocsi Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utca és a Bodgánfy utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a katasztrófavédelem.
