Elesett Budapest: borzalmas, ami a XI. kerületben történt

Összeütközött három személygépkocsi Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utca és a Bodgánfy utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a katasztrófavédelem.

