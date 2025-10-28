"Senkit sem tudtunk megmenteni" - Megszólalt a szemtanú a kenyai repülőgép-balesetről

Kenyában kedden (okt. 28.), helyi idő szerint 8.30-kor lezuhant 11 fővel a fedélzetén, egy Cessna kisrepülőgép. A szerencsétlenséget senki sem élte túl, 8 magyar turista, két német állampolgár és a kenyai pilóta az áldozat. A gép utasai a Maasai Mara nemzeti parkhoz tartottak, a baleset nem sokkal a felszállás után történt, Matuga városánál.

A kenyai repülőszerencsétlenség körzetében napok óta ömlött az eső Fotó: MTI

Kenyai repülőgép-baleset: megszólalt egy szemtanú

Korán reggel hallottam, egy borzalmas robbanást. A helyszínre rohantam és azt láttam, hogy a darabokra tört gép körül minden lángokban áll

– nyilatkozta egy helyi lapnak Mapoka Sazu, a katasztrófa egyik szemtanúja.

Senkit sem tudtunk megmenteni

– fűzte hozzá a szemtanú.

Kenyának ezen a részén napokon hevesen esik az eső, a katasztrófa helyszínét, egy fás-dombos vonulatot pedig átható, reggeli pára borította. Kedd reggel is erős zivatar volt a térségben, a látótávolság pedig szinte a nullával volt egyenlő. Az, hogy ez szerepet játszott-e tragédiában, már vizsgálják a hatóságok.

Mentőegységek érkeznek a Kenyában történt tragédia helyszínére. az áldozatok között 8 magyar turista is van Fotó: -

"A kormányzati szervek már a helyszínen vannak, a vizsgálatok folynak" – mondta Abdillahi Alio, a megye rendőrparancsnoka.