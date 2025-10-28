"Senkit sem tudtunk megmenteni" - Megszólalt a szemtanú a kenyai repülőgép-balesetről

Kenyában kedden (okt. 28.), helyi idő szerint 8.30-kor lezuhant 11 fővel a fedélzetén, egy Cessna kisrepülőgép. A szerencsétlenséget senki sem élte túl, 8 magyar turista, két német állampolgár és a kenyai pilóta az áldozat. A gép utasai a Maasai Mara nemzeti parkhoz tartottak, a baleset nem sokkal a felszállás után történt, Matuga városánál.
Korán reggel hallottam, egy borzalmas robbanást. A helyszínre rohantam és azt láttam, hogy a darabokra tört gép körül minden lángokban áll
– nyilatkozta egy helyi lapnak Mapoka Sazu, a katasztrófa egyik szemtanúja.
Senkit sem tudtunk megmenteni
– fűzte hozzá a szemtanú.
Kenyának ezen a részén napokon hevesen esik az eső, a katasztrófa helyszínét, egy fás-dombos vonulatot pedig átható, reggeli pára borította. Kedd reggel is erős zivatar volt a térségben, a látótávolság pedig szinte a nullával volt egyenlő. Az, hogy ez szerepet játszott-e tragédiában, már vizsgálják a hatóságok.
"A kormányzati szervek már a helyszínen vannak, a vizsgálatok folynak" – mondta Abdillahi Alio, a megye rendőrparancsnoka.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.