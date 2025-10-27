Tragédia a levegőben: 81 éves pilóta vesztette életét a szörnyű repülőgép-balesetben

Egy 81 éves pilóta életét vesztette, miután egy könnyű repülőgép lezuhant Skóciában. A férfit, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, a helyszínen halottnak nyilvánították a baleset után, amely egy vitorlázórepülő központ közelében, Kinross mellett történt hétfő délután.

A repülőgép-baleset a pilóta életét követelte. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A hatóságok vizsgálják a repülőgép-baleset körülményeit

A jelentések szerint a balesetben senki más nem sérült meg, és a pilóta legközelebbi hozzátartozóit értesítették. A Skót Rendőrség szóvivője elmondta, hogy a Légi Baleseteket Vizsgáló Hatóság vizsgálatot indít az eset körülményeinek feltárására.

Hétfőn, körülbelül 13:40-kor bejelentést kaptunk egy könnyű repülőgép-balesetről, amely egy repülőtéren történt Scotlandwell, Kinross közelében. A mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, és egy 81 éves férfit, a pilótát, a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

- írták nyilatkozatukban.

A tűzoltók, mentősök és rendőrök mind kivonultak a Skót Vitorlázórepülő Központba Scotlandwellben, ahol az incidens valamivel 14:00 előtt történt. A tűzoltóegységek Fife-ből és Dundee-ból érkeztek a helyszínre, míg egy mentőautót, két speciális műveleti egységet és egy kritikus ellátásra szakosodott mentőst is riasztottak - írta a Mirror.