BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia a levegőben: 81 éves pilóta vesztette életét a szörnyű repülőgép-balesetben

repülőgép-baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 20:50
lezuhantpilóta
A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.

Egy 81 éves pilóta életét vesztette, miután egy könnyű repülőgép lezuhant Skóciában. A férfit, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, a helyszínen halottnak nyilvánították a baleset után, amely egy vitorlázórepülő központ közelében, Kinross mellett történt hétfő délután.

A repülőgép-baleset a pilóta életét követelte.
A repülőgép-baleset a pilóta életét követelte. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels 

A hatóságok vizsgálják a repülőgép-baleset körülményeit

A jelentések szerint a balesetben senki más nem sérült meg, és a pilóta legközelebbi hozzátartozóit értesítették. A Skót Rendőrség szóvivője elmondta, hogy a Légi Baleseteket Vizsgáló Hatóság vizsgálatot indít az eset körülményeinek feltárására.

Hétfőn, körülbelül 13:40-kor bejelentést kaptunk egy könnyű repülőgép-balesetről, amely egy repülőtéren történt Scotlandwell, Kinross közelében. A mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, és egy 81 éves férfit, a pilótát, a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

- írták nyilatkozatukban.

A tűzoltók, mentősök és rendőrök mind kivonultak a Skót Vitorlázórepülő Központba Scotlandwellben, ahol az incidens valamivel 14:00 előtt történt. A tűzoltóegységek Fife-ből és Dundee-ból érkeztek a helyszínre, míg egy mentőautót, két speciális műveleti egységet és egy kritikus ellátásra szakosodott mentőst is riasztottak - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu