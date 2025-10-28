Kenyai repülőgép-baleset: drámai részletek derültek ki a tragédiáról

A légitársaság további közlése szerint a pilóta nem jelentkezett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálnia a gépet. A kenyai repülőgép-baleset kapcsán még rengeteg részlet vár tisztázásra, azonban egyre több minden derül ki a tragédiáról.

Sajnos senki sem élte túl a kenyai repülőgép-balesetet

Kenyai repülőgép-baleset: heves esőben zuhant le a gép

John Cleave, a Mombasa Air Safari igazgatója közleményében hangsúlyozta: igyekeznek minden támogatást megadni az áldozatok családtagjainak.

Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok elmondta, hogy a szerencsétlenség helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, és abban az időben heves eső volt a térségben.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt. A hatóságok tájékoztatása szerint a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása – írja az MTI.