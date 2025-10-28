8 magyar hunyt el: Megrázó videón a kenyai tragédia utáni pillanatok

Az egész világot megrázta a kenyai repülőgép-baleset. Október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén 10 utassal, köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak, a szörnyű balesetnek a jelenlegi információk szerint nincs túlélője – egyelőre nem ismertek a tragédia okai.

Videón a kenyai repülőgép-baleset utáni pillanatok

Kikerült az internetre egy megrázó videó a kenyai repülőgép-baleset utáni pillanatokról. A felvételen még égnek a gép roncsai:

A következő képsorok pedig később készültek a roncsokról: