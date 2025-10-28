BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kenyai repülőgép-baleset – Orbán Viktor: Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 13:39 / FRISSÍTÉS: 2025. október 28. 13:45
A felfoghatatlan tragédiára Orbán Viktor is reagált.
Ahogy arról a Bors beszámolt, október 28-án szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő, ami azonban nem sokkal később lezuhant. Az eddigi információk szerint a gépen 10 ember utazott, köztük 8 magyar állampolgár. Úgy tudni, nincs túlélője a balesetnek.

A felfoghatatlan tragédiára Orbán Viktor így reagált a közösségi oldalán:

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

A miniszterelnök bejegyzését itt lehet megnézni: 

 

 

