Kenyai repülőgép-baleset – Orbán Viktor: Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal

Ahogy arról a Bors beszámolt, október 28-án szállt fel a kenyai Diani repülőtérről egy kisrepülő, ami azonban nem sokkal később lezuhant. Az eddigi információk szerint a gépen 10 ember utazott, köztük 8 magyar állampolgár. Úgy tudni, nincs túlélője a balesetnek.
A felfoghatatlan tragédiára Orbán Viktor így reagált a közösségi oldalán:
Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.
A miniszterelnök bejegyzését itt lehet megnézni:
