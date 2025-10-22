SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Nagymamájánál bújt el a TOP 50-es drogdíler, lecsapott a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 09:42
Magyarország top 50-es körözési listáján szerepelt a nemrégiben elfogott drogdíler. Nagymamája volt, aki menedéket biztosított számára.

Nagymama házában bújkált a Magyarország 50 legkeresettebb bűnözője toplistáján szereplő drogdíler, akit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egysége Komárom-Esztergom vármegyében fogott el.

nagymama
Nagymama lakott együtt a körözött drogdílerrel két teljes éven át 
Fotó: Gé / MW (Illusztráció)

Nagymama bújtatta, miközben már európai körözést is kiadtak ellene

A KR NNI azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a 32 éves férfi már két éve bujkált a hatóságok elől, miután jogerősen elítélték kábítószer-kereskedelem miatt. A bűncselekmény még 2021-ben történt, a férfi 2 kilogramm speedet próbált meg átvenni egy Zala vármegyei autómosóban a felső kapcsolatától, amikor a rendőrök lecsaptak rá. A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte, miközben a Tatabányai Rendőrkapitányságon egy másik ügyben, rongálás és kábítószer birtoklás miatt is eljárást folytattak vele szemben. A vádlott azonban sem ennek az ügynek a befejezését, sem a korábbiban az ítélethirdetést nem várta meg, az első adandó alkalommal megszökött - írták.

A rendőrök megpróbálták felkutatni, és idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék már európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, azt feltételezve, hogy esetleg külföldön tartózkodhat. Végül a KR NNI fejvadászai a szökevény minden kapcsolatát feltérképezve eljutottak a Komárom-Esztergom vármegye egyik kistelepülésén élő nagymamájához, és kiderült, hogy az unoka nála bujkál.

Az október 16-án végrehajtott rajtaütést követően a körözött férfit előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették, és azóta - a jogerősen rá kiszabott - fegyházbüntetésének letöltését is megkezdte – áll a közleményben.

 

