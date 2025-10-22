Felfoghatatlan: 4 éves gyermekük szeme láttára dobta ki feleségét az ablakon

Közel tíz év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, miután kidobta feleségét az ablakon, amit négyéves gyermekük végignézett. A férfinek emellett kilencezer font kártérítést is meg kell fizetnie.

Kidobta feleségét az ablakon

A férfi a bíróságon nem ismerte el bűnösségét, azt állította, hogy felesége önmaga vetette ki magát az ablakon. Az oroszországi baskírai köztársaság fővárosából, Ufából származó Valerij kilenc év és nyolc hónap börtönbüntetést kapott, miután négyéves lánya, Olivia szemtanúja volt édesanyja, Regina tragikus halálának.

Regina és Valrij 26 évig voltak házasok és született két közös lányuk, Olivia és a 26 éves Violetta. Violetta szerint apjuk nagyivó volt, rendszeresen verte anyjukat, majd ellene is erőszakot alkalmazott, amíg 19 évesen a nagylány el nem menekült otthonról.

Regina rendszeresen kereste meg idősebb lányát segítségért, erőszakos férje kitörései miatt. A tragédia napján Regina kétségbeesetten próbálta elérni Violettát, de a lány nem tudott elmenni.

Alig néhány órával később, 2024. június 13-án Reginát holtan találták az ufai, Baziita Bikbaya utcában egy lakás ablaka alatt. Több, mint egy hónappal később július 30-án férjét letartóztatták Regina meggyilkolásának gyanújával - számol be róla a Daily Star.

Valerij bevallotta, hogy verte feleségét, de határozottan tagadta, hogy megölte volna. Gyilkossággal és szándékos könnyed testi sértéssel vádolták. A borzalmak egyetlen tanúja a kicsi Olivia volt. Bár a kislányt hivatalosan soha nem hallgatták ki, pszichológusok dolgoztak vele, hogy összerakják a tragikus eseményeket. Megdöbbentő módon a Regina lányait képviselő ügyvédek szerint a kislány egy óvodai műsor keretein belül árulta el, hogy "apa kidobta anyut az ablakon".

Regina lánya, Violetta állítja, hogy anyja soha nem vetett volna véget az életének, szerette Oliviát. Október 20-án hétfőn a bíróság minden vádpontban bűnösnek találta a férfit és börtönbüntetésre ítélte őt.

A családon belüli erőszak továbbra is komoly probléma Oroszországban. A Human Rights Watch: Oroszország: A családon belüli erőszakról szóló törvényjavaslat reményt ad című jelentése szerint évente akár 16,5 millió nő is áldozatul esik partnerének erőszakos viselkedésének.