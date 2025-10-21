Nem tetszett neki, hogy rádudáltak – megölte a másik autó vezetőjét

Egy indianai nőt emberöléssel vádoltak meg, miután lelőtte egy másik autó sofőrjét, aki rádudált.

Rádudáltak ezért lelőtte a másik autó vezetőjét Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A 23 éves Deborah Benefiel elmondása szerint rendkívül ideges lett, amikor a 21 éves Kentrell Settles rádudált, majd elhaladt mellette. Benefiel elővette a fegyverét, tüzelni kezdett, és eltalálta Settlest.

Az indianapolisi rendőrség súlyosan sebesülten találta meg a férfit, akit kórházba szállítottak, de életét már nem tudták megmenteni.

Ez több mint hihetetlen. Az áldozat ebben az esetben csak dudált, és végül életét vesztette

- nyilatkozta Ryan Mears, Marion megyei ügyész.

Elhagyta a helyszínt miután lelőtte a férfit

A rendőrség rendszámtábla-követő segítségével azonosította a gyanúsított terepjáróját. Néhány órával a lövöldözés után megtalálták Benefielt, és gyilkossággal, valamint gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg.

Letartóztatása után Benefiel nem volt hajlandó együttműködni a nyomozókkal. A lövöldözés idején Settles barátnője is az autóban tartózkodott, és ő azonosította a nőt, mint a támadót.

Benefielt óvadék nélkül tartják fogva - írja a CrimeOnline.