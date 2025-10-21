Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Mentőhelikoptert riasztottak: autójában állt le egy férfi szíve, élet-halál küzdelem kezdődött

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 09:28
A 40 év körüli férfi leparkolt, majd nem szállt ki a kocsiból. Nagy baj történt, mentőkre is szükség volt.
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számolt be arról, hogy múlt héten egy Veszprém vármegyei boltnál parkolt le autójával egy 40 év körüli férfi, aki ezt követően nem szállt ki a kocsiból. Erre többen felfigyeltek, köztük a férfi testvére is, aki az üzlet előtt várakozott.

A mentők azonnal cselekedtek
Fotó: Gé

A mentők siettek a férfi segítségére

Azonnal az autóhoz siettek, ahol eszméletlen állapotban találták a beteget, így mentőt hívtak. Kimentették az autóból, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A mentésirányító bajtársunk rögtön mentőgépkocsit és mentőhelikoptert riasztott, miközben telefonon irányította a drámai perceket: a bejelentők az utasításai alapján folytattak kétségbeesett küzdelmet a beteg életéért.

A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett és férfit végül stabil állapotban szállított kórházba a helikopter mentőegysége. 

