Mentőhelikoptert riasztottak: autójában állt le egy férfi szíve, élet-halál küzdelem kezdődött

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számolt be arról, hogy múlt héten egy Veszprém vármegyei boltnál parkolt le autójával egy 40 év körüli férfi, aki ezt követően nem szállt ki a kocsiból. Erre többen felfigyeltek, köztük a férfi testvére is, aki az üzlet előtt várakozott.

A mentők azonnal cselekedtek

A mentők siettek a férfi segítségére

Azonnal az autóhoz siettek, ahol eszméletlen állapotban találták a beteget, így mentőt hívtak. Kimentették az autóból, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A mentésirányító bajtársunk rögtön mentőgépkocsit és mentőhelikoptert riasztott, miközben telefonon irányította a drámai perceket: a bejelentők az utasításai alapján folytattak kétségbeesett küzdelmet a beteg életéért.

A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett és férfit végül stabil állapotban szállított kórházba a helikopter mentőegysége.