Rohant a mentő a balesethez: autóbusz és személyautó ütközött Szegeden

Autóbusz és személygépkocsi ütközött össze Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a Damjanich utca kereszteződésénél. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki.

A baleset helyszínére mentő is érkezett (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Rohantak a mentők a balesethez

A buszon nem tartózkodtak utasok, az autóban pedig csak a sofőr ült. A helyszínre mentők és a város hivatásos tűzoltói is kiérkeztek, utóbbiak áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.