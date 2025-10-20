Rohant a mentő a balesethez: autóbusz és személyautó ütközött Szegeden

Autóbusz és személygépkocsi ütközött össze Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a Damjanich utca kereszteződésénél. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki.
A buszon nem tartózkodtak utasok, az autóban pedig csak a sofőr ült. A helyszínre mentők és a város hivatásos tűzoltói is kiérkeztek, utóbbiak áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
