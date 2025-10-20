Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohant a mentő a balesethez: autóbusz és személyautó ütközött Szegeden

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 15:05
forgalmi akadálymentő
Az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki.

Autóbusz és személygépkocsi ütközött össze Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a Damjanich utca kereszteződésénél. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki.

A baleset helyszínére mentő is érkezett.
A baleset helyszínére mentő is érkezett (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Rohantak a mentők a balesethez

A buszon nem tartózkodtak utasok, az autóban pedig csak a sofőr ült. A helyszínre mentők és a város hivatásos tűzoltói is kiérkeztek, utóbbiak áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu