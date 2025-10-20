Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Olyan súlyosan bántalmazta 2 hetes csecsemőjét egy nő, hogy a kislány már soha nem lesz képes önmaga ellátására

bántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 12:50
törvényszékanyacsecsemő
Maradandó fogyatékosságot, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre ítélt az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék egy nőt, aki majdnem megölte kéthetes kislányát - tudatta a fellebbviteli főügyészség hétfőn az MTI-vel.
N.T.
A szerző cikkei

A tényállás szerint a kislány 2024. március 23-án született egészségesen a nő és élettársa kapcsolatából. Miután a kórházból hazatértek, az anyát egyre jobban idegesítette a gyermek sírása; kezdetben csak kiabált vele, majd bántalmazta is.

A nő a síró gyermeket legalább három alkalommal a hónaljánál fogva közepes erővel megrázta. Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét belenyomta a kiságy matracába, amitől a kislány koponyacsonttörést szenvedett.

Április 9-én a nő észlelte, hogy a gyermek aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte az orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.

A vádlott bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A megrázás következtében azonban a központi idegrendszere károsodott, emiatt soha nem lesz képes önmaga ellátására.

A Szombathelyi Törvényszék 5 év börtönbüntetésre ítélte az elkövetőt, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, valamint a nő szülői felügyeleti jogát is megszüntette. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetés enyhítése nem indokolt.

Az anya élettársa látta a bántalmazást és annak nyomait a gyermeken, észlelte a kislány állapotának romlását, de nem tett semmit, emiatt őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik - írták.

