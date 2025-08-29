Miért lesz allergiás egy csecsemő?

Miért alakul ki allergia a babáknál?

Az allergia kialakulása olyan, mint egy puzzle - több darabnak kell összeállnia ahhoz, hogy megjelenjen. Nem egy dolog okozza, hanem több tényező együtt:

Családi hajlam : Ha anyukának, apukának van allergiája, ekcémája vagy asztmája, nagyobb eséllyel lesz a babának is.

: Ha anyukának, apukának van allergiája, ekcémája vagy asztmája, nagyobb eséllyel lesz a babának is. Korai antibiotikumok : Ha a baba az első hónapokban antibiotikumot kap, ez megzavarhatja a bélrendszer egyensúlyát (a mikrobiomot - vagyis a bélrendszer jótékony baktériumait), ami befolyásolja az immunrendszer fejlődését.

: Ha a baba az első hónapokban antibiotikumot kap, ez megzavarhatja a bélrendszer egyensúlyát (a mikrobiomot - vagyis a bélrendszer jótékony baktériumait), ami befolyásolja az immunrendszer fejlődését. Túlzott tisztaság: Furcsa, de a túl steril környezet nem tesz jót - az immunrendszernek találkoznia kell a környezeti anyagokkal ahhoz, hogy megtanulja, mi ártalmatlan és mi nem.

Mi az allergiás menetelés?

Az atópiás menetelés olyan, mint egy dominó-sor: a csecsemő bőrén száraz, ekcémás foltokkal kezdődik, melyek viszkethetnek, pirosak lehetnek. Ha ezt nem kezeljük megfelelően, a sérült bőrgáton keresztül a szervezet "megtanulhat" allergiásnak lenni bizonyos anyagokra. Így később jöhet az ételallergia, aztán óvodás korban az allergiás nátha (szénanátha), iskolás korban pedig akár az asztma is.

Miért baj, ha száraz a baba bőre?

Képzeljük el a bőrt úgy, mint egy védőfalat. Ha ez a fal repedt, száraz, akkor a „betolakodók" - például ételfehérjék a levegőből vagy a környezetből - könnyebben bejutnak. Amikor főzünk, az ételek apró részecskéi a levegőbe kerülnek. Ha a baba száraz, sérült bőrén megtapadnak ezek a részecskék, az immunrendszer megtanulja, hogy ezek ellenségek. Később, amikor a baba megeszi ugyanazt az ételt, már allergiás reakciót válthat ki.

Fontos tudni: nem minden száraz bőrű babából lesz allergiás! De a kockázat magasabb, ezért érdemes a bőrápolásra kiemelten odafigyelni.

Hogyan ismerjük fel az ételallergiát?

A tünetek általában evés után 2 órán belül jelentkeznek:

Bőrtünetek : Száj körüli pirosság, csalánkiütés, ekcéma fellángolása.

: Száj körüli pirosság, csalánkiütés, ekcéma fellángolása. Emésztőrendszeri tünetek : Hasfájás, görcsök, hányás, hasmenés.

: Hasfájás, görcsök, hányás, hasmenés. Duzzanat (angioödéma) : Ajak vagy szemhéj duzzanata.

: Ajak vagy szemhéj duzzanata. Légúti tünetek: Orrfolyás, tüsszögés, köhögés, zihálás.

❗️ FONTOS: Súlyos allergiás reakció (anafilaxia) Ha a tünetek súlyosak, gyorsan rosszabbodnak, és a gyermek nehézlégzést, zihálást, rekedtséget, a száj elkékülését tapasztalod, esetleg bágyadttá, aluszékonnyá válik vagy elveszti az eszméletét, azonnal hívj mentőt (112)! Ez életveszélyes állapot lehet.