Miért lesz allergiás egy csecsemő?

Az allergia kialakulása olyan, mint egy puzzle - több darabnak kell összeállnia ahhoz, hogy megjelenjen. Nem egy dolog okozza, hanem több tényező együtt:
Az atópiás menetelés olyan, mint egy dominó-sor: a csecsemő bőrén száraz, ekcémás foltokkal kezdődik, melyek viszkethetnek, pirosak lehetnek. Ha ezt nem kezeljük megfelelően, a sérült bőrgáton keresztül a szervezet "megtanulhat" allergiásnak lenni bizonyos anyagokra. Így később jöhet az ételallergia, aztán óvodás korban az allergiás nátha (szénanátha), iskolás korban pedig akár az asztma is.
Képzeljük el a bőrt úgy, mint egy védőfalat. Ha ez a fal repedt, száraz, akkor a „betolakodók" - például ételfehérjék a levegőből vagy a környezetből - könnyebben bejutnak. Amikor főzünk, az ételek apró részecskéi a levegőbe kerülnek. Ha a baba száraz, sérült bőrén megtapadnak ezek a részecskék, az immunrendszer megtanulja, hogy ezek ellenségek. Később, amikor a baba megeszi ugyanazt az ételt, már allergiás reakciót válthat ki.
Fontos tudni: nem minden száraz bőrű babából lesz allergiás! De a kockázat magasabb, ezért érdemes a bőrápolásra kiemelten odafigyelni.
A tünetek általában evés után 2 órán belül jelentkeznek:
❗️ FONTOS: Súlyos allergiás reakció (anafilaxia) Ha a tünetek súlyosak, gyorsan rosszabbodnak, és a gyermek nehézlégzést, zihálást, rekedtséget, a száj elkékülését tapasztalod, esetleg bágyadttá, aluszékonnyá válik vagy elveszti az eszméletét, azonnal hívj mentőt (112)! Ez életveszélyes állapot lehet.
Ha volt már korábban súlyos allergiás reakció, az orvos felírhat adrenalin injekciót (EpiPen), amit mindig tartsatok magatoknál!
1. Tartsuk egészségesen a baba bőrét
2. Okos hozzátáplálás
A legújabb kutatások meglepő dolgot mutatnak: nem kerülni kell az allergén ételeket, hanem időben, ellenőrzötten bevezetni!
Nagyon fontos: az allergének bevezetését csak egészséges, tünetmentes bőr mellett kezdjük meg! Ha a baba bőre éppen gyulladt, először azt kell kezelni az orvos utasításai szerint.
Ha bevezettünk egy allergént és nem volt reakció, adjuk rendszeresen (pl. heti 1-2 alkalommal), hogy az immunrendszer megszokja.
3. Egyéb praktikus tanácsok
Az allergia nem feltétlenül élethosszig tartó probléma! Sok gyermek „kinövi" a tej- vagy tojásallergiát 5-6 éves korára. A megfelelő bőrápolással és az okos hozzátáplálással a súlyosabb allergiák kialakulásának esélye jelentősen csökkenthető.
Emlékezz: minden baba más! Bízz az ösztöneidben, és ha bizonytalan vagy, mindig kérdezd a gyermekorvost vagy keress fel egy allergológus szakembert!
