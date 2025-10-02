Lekapcsolták a bűnszervezetet: 19 cég, 27 ember, több mint egymilliárd forint

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádat emelt 27 ember ellen, akik egy bűnszervezet tagjaként különösen nagy értékű költségvetési csalást követtek el. A szervezet egyik székhelye Komárom-Esztergomban működött.
A vádirat szerint a szervezet vezetője 2020-ban több társa segítségével céghálózatot hozott létre. A rendszer célja az volt, hogy a megrendelő cégek elkerüljék a munkavállalók utáni járulékfizetést, és jogtalanul igényelhessenek vissza jelentős összegeket az áfából. A csalás 19 céget érintett, köztük egy Komárom-Esztergom vármegyei székhelyű vállalkozást is, és több mint egymilliárd forint kárt okozott az államnak. Dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, hogy a szervezet irányítója a csalással közel 500 millió forint haszonhoz jutott – írja a Kemma.hu.
A főügyészség a bűnszervezet tagjaival szemben letöltendő börtönbüntetést, közügyektől való eltiltást és pénzbüntetést indítványozott. A többi vádlott esetében felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre tettek javaslatot. Emellett közel 500 millió forint értékű vagyonelkobzást is kezdeményeztek.
