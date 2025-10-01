Első felesége után 41 évvel a másodikat is kivégezte

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a 68 éves massachusettsi férfit, aki 41 év különbséggel két feleségével is végzett. Kenneth Robson második alkalommal tavaly áprilisban vált feleséggyilkossá. A 45 éves Quizit Holmest a kiérkező mentők ugyan stabilizálták, ám a kórházba érve, két héttel később belehalt a fejsérülésébe, amelyet egy kalapács okozott.

Kenneth Robson két feleségével is végzett

A gyilkosságot maga Robson jelentette be a segélyhívón keresztül. Közölte, hogy egy kalapáccsal megütötte a feleségét, aki lehet, hogy meghalt.

Ez egy brutális és értelmetlen támadás volt, amely véget vetett Quitiza Holmes életének. Egy olyan nőének, akinek ma is családja és közössége körében kellene lennie. Őszinte részvétemet fejezem ki a hozzátartozóknak, és köszönetet mondok a Springfieldi Rendőrkapitányságnak és ügyészeinknek a munkájukért, mellyel felelősségre vonták az elkövetőt. A mai ítélettel Robson élete hátralévő részét börtönben tölti, és soha többé nem árthat senkinek

- közölte az ügyész az ítélet kihirdetésekor.

Első feleségét is megölte

Robson 41 évvel korábban egyszer már ült rácsok mögött, bár azt nem közölték, akkor mennyi időt töltött börtönben. Egy azonban biztos, akkor is ugyanezen ok miatt ítélték el: első felesége, Joan Cusson megölése miatt. Szabadlábra helyezését követően az elhunyt nő családja teljesen felháborodott. Kijelentették: azzal, hogy újra szabad, Robson lehetőséget kap arra, hogy ismét erőszakos bűncselekményt kövessen el. Sajnos végül igazuk lett...

(CrimeOnline)