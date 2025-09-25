Döntött a bíróság: öt év börtönbüntetésre ítélték Nicolas Sarkozyt

Öt év börtönbüntetésre ítélte a párizsi büntetőbíróság a volt francia elnököt. Nicolas Sarkozy a vádak szerint bűnszervezetben vett részt a 2007-es győztes elnökválasztási kampányban - írja a Magyar Nemzet.
Az ítélet elsőfokú, ugyanakkor a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki a korábbi francia elnök ellen.
A büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy az esetleges fellebbezés nem bír halasztó jelleggel, azaz Nicolas Sarkozynek rövidesen börtönbe kell vonulnia.
A bíróság mellékbüntetésként Nicolas Sarkozyt öt évre eltiltotta a közügyektől, valamint 100 ezer euró (39 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.
