Teljes az útzár: baleset történt Magyarországon, több kilométeres a torlódás

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egymásba hajtott két személykocsi a 2102-es úton, Fót és Veresegyház között.

A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták, több kilométeres torlódás alakult ki. A 14-15-ös kilométer között történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két járműben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.