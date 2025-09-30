Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Teljes az útzár: baleset történt Magyarországon, több kilométeres a torlódás

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 13:50
A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egymásba hajtott két személykocsi a 2102-es úton, Fót és Veresegyház között.

A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták, több kilométeres torlódás alakult ki. A 14-15-ös kilométer között történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két járműben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.

 

