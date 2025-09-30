Súlyos baleset történt a Vörösmarty utca kereszteződésében, mentők a helyszínen

Rohantak a tűzoltók, miután egymásba hajtott két személykocsi a 41-es főút leveleki szakaszán.
A Vörösmarty utcai kereszteződésnél történt balesethez a baktalórántházi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán félpályás útlezárás van érvényben - írja a katasztrófavédelem.
