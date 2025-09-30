Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Súlyos baleset történt a Vörösmarty utca kereszteződésében, mentők a helyszínen

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 11:05
Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben.
Rohantak a tűzoltók, miután egymásba hajtott két személykocsi a 41-es főút leveleki szakaszán.

A Vörösmarty utcai kereszteződésnél történt balesethez a baktalórántházi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán félpályás útlezárás van érvényben - írja a katasztrófavédelem.

 

