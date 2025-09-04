Látta őt valaki? - 12 éves fiút keres a rendőrség a XIV. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 01140-157/609/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó 12 éves fiú ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiú 2025. szeptember 3-án 16 óra 40 perc körül egy XIV. kerületi egészségügyi intézményből ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik – írja a police.hu.
A fiú körülbelül 160 centiméter magas, vékony alkatú, rövid haja és szeme sötétbarna. Eltűnésekor sötét pólót, halásznadrágot, valamint egyik kezén gipszet viselt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
Az eltűnt kisfiúról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
