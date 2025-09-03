Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Egészen különös prioritása volt az ajkai tolvajnak: ezt lopta el a férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 17:55
A kihallgatás során elismerte tettét. Eljárás indult a visszaeső tolvaj ellen.

Egy ajkai, ételkiszállítással foglalkozó cég konyhájába tört be szeptember 1-jén délelőtt egy 27 éves helyi férfi. A police.hu beszámolója szerint a tolvaj egy mobiltelefont és egy tálca sört vitt magával. A bejelentés után a rendőrség széles körű adatgyűjtést indított, amelynek eredményeként a nyomozók másnap azonosították és elfogták az elkövetőt – írja a VEOL.

Eljárás indult a visszaeső tolvaj ellen. Foró: police.hu

A férfit előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A kihallgatás során elismerte tettét, és azt is elmondta, hogy az üzlet sérelmére már többször követett el hasonló bűncselekményt. Emellett egy családi ház füstölőjéből sonkát és csülköt is eltulajdonított.

A 27 éves visszaeső tolvaj ellen lopás vétség miatt indult eljárás.

 

