Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kaszás Nikolett eltűnési ügye: új ember került a rendőrök látókörébe

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 13:00
túrarejtély
A fiatal lánynak szeptember 7-én veszett nyoma, miután túrázott a Rám-szakadéknál. Kaszás Nikolett üzenetei alapján úgy tűnik, sikeresen befejezte a túrát, írt a párjának, majd elindult haza, ám sosem érkezett meg. A Bors új fejleményeket tudott meg az ügyről.
M. N.
A szerző cikkei

Ahogyan azt a Bors megírta, rejtélyes körülmények között tűnt el a 27 éves Kaszás Nikolett. A fiatal lány szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, amiről értesítette is a barátját, aki éppen Prágában volt. Sikeresen befejezte a túrát, elindult haza, de többet nem érkezett meg. Információink szerint még mindig nyomoznak a rendőrök, ezúttal az exbarátját vették elő, őt is kihallgatták az eltűnési ügyben. 

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett ügyében ezúttal az exbarátot hallgatta ki a rendőrség Fotó: police.hu

Kaszás Nikolett túrázás után tűnt el 

Kaszás Nikolett eltűnési ügye, tele van furcsaságokkal. A fiatal lány tömegközeledéssel indult el túrázni, budapesti albérletéből. Sikeresen odaért és végig is csinálta a túrát, amit jelzett üzenetben a barátjának, aki éppen külföldön volt. Beszélgettek egy kicsit, majd a lány elindult haza. Ez, tehát a túra helyszíne volt az utolsó pont, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. A fiatal lány három helyszínen tudott volna aludni. A szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. Azonban egyik lakásban sem járt. 

Ez az eddig ismert utolsó kép Nikiről Forrás: Rendőrség

Ez azért is furcsa, mert hajnalban a barátja ismét kapott tőle üzenetet, miszerint jó éjszakát kívánt neki. Ám ezt az üzenetet már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali gépről. Végül a lány munkahelye jelzett a családnak, hogy Nikolett nem ment be dolgozni és nem is jelentkezik, pedig korábban sosem csinált hasonlót. A rendőrség azonnal eltűntként kezdte el keresni a lányt. A Bors információi szerint a nyomozók először a lány szűk családi körét kezdték el vizsgálni. Bekérték az összes számítógépet és eszközt, amit a Prágából hazatérő barátja készségesen át is adott. 

Kaszás Nikolett
A fiatal lány túrázás után tűnt el Fotó: olvasói

Azonban úgy tűnik, hogy szélesíteniük kellett a látóterüket, ugyanis a Bors információi szerint Nikolett exbarátját is elővették és kihallgatták. A lány vele két évvel ezelőtt járt, azóta nincsenek együtt. 

A rendőrség mindeközben közzé tette Kaszás Nikolettről az utolsó fényképet, amin nagy hátizsákkal, fekete pólóban, fehér cipővel látható. A különleges eltűnt keresők is folyamatosan dolgoznak az ügyön, ám egyelőre semmit sem találtak. 

Ha bárkinek információja van Kaszás Nikolettről, hívja a rendőrséget! 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu