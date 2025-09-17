Kaszás Nikolett eltűnési ügye: új ember került a rendőrök látókörébe

Ahogyan azt a Bors megírta, rejtélyes körülmények között tűnt el a 27 éves Kaszás Nikolett. A fiatal lány szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, amiről értesítette is a barátját, aki éppen Prágában volt. Sikeresen befejezte a túrát, elindult haza, de többet nem érkezett meg. Információink szerint még mindig nyomoznak a rendőrök, ezúttal az exbarátját vették elő, őt is kihallgatták az eltűnési ügyben.

Kaszás Nikolett ügyében ezúttal az exbarátot hallgatta ki a rendőrség Fotó: police.hu

Kaszás Nikolett túrázás után tűnt el

Kaszás Nikolett eltűnési ügye, tele van furcsaságokkal. A fiatal lány tömegközeledéssel indult el túrázni, budapesti albérletéből. Sikeresen odaért és végig is csinálta a túrát, amit jelzett üzenetben a barátjának, aki éppen külföldön volt. Beszélgettek egy kicsit, majd a lány elindult haza. Ez, tehát a túra helyszíne volt az utolsó pont, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. A fiatal lány három helyszínen tudott volna aludni. A szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. Azonban egyik lakásban sem járt.

Ez az eddig ismert utolsó kép Nikiről Forrás: Rendőrség

Ez azért is furcsa, mert hajnalban a barátja ismét kapott tőle üzenetet, miszerint jó éjszakát kívánt neki. Ám ezt az üzenetet már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali gépről. Végül a lány munkahelye jelzett a családnak, hogy Nikolett nem ment be dolgozni és nem is jelentkezik, pedig korábban sosem csinált hasonlót. A rendőrség azonnal eltűntként kezdte el keresni a lányt. A Bors információi szerint a nyomozók először a lány szűk családi körét kezdték el vizsgálni. Bekérték az összes számítógépet és eszközt, amit a Prágából hazatérő barátja készségesen át is adott.

A fiatal lány túrázás után tűnt el Fotó: olvasói

Azonban úgy tűnik, hogy szélesíteniük kellett a látóterüket, ugyanis a Bors információi szerint Nikolett exbarátját is elővették és kihallgatták. A lány vele két évvel ezelőtt járt, azóta nincsenek együtt.

A rendőrség mindeközben közzé tette Kaszás Nikolettről az utolsó fényképet, amin nagy hátizsákkal, fekete pólóban, fehér cipővel látható. A különleges eltűnt keresők is folyamatosan dolgoznak az ügyön, ám egyelőre semmit sem találtak.

Ha bárkinek információja van Kaszás Nikolettről, hívja a rendőrséget!