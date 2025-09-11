Most érkezett: felrobbant egy tartálykocsi, három ember meghalt, rengeteg a sérült

Legalább három halottja és hetven sebesültje van a Mexikóvárosnál szerdán történt tartálykocsi-robbanásnak a helyi hatóságok tájékoztatása alapján.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát Fotó: Unsplash

Clara Brugada, a mexikói főváros polgármestere az X közösségi platformon úgy tájékoztatott, hogy a cseppfolyósított gázt szállító 49,5 köbméteres tartálykocsi felborult, majd felrobbant a főváros Iztapalapa kerülete és a szomszédos Chalco város között egy autópálya-felüljáró alatt vezető kanyarban. A keletkezett tűz elborított több másik járművet is.

A polgármester tájékoztatása szerint a robbanás lökéshullámában és a tűzben legalább hetvenen megsérültek, közöttük 19-en súlyos égési sérüléseket szenvedtek, hárman kórházban haltak meg.

A főügyészség kivizsgálja a baleset pontos okait - közölte Brugada.

Laura Velázquez, a nemzeti polgári védelem koordinátora az N televíziós csatornának tett nyilatkozata szerint a tűzoltók eloltották a tüzet - írja az MTI.