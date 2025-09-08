Tragikus: Lezuhant egy kisrepülőgép az erdőben, ketten is meghaltak

Egy kisrepülőgép vasárnap Prága Letnany városrészében zuhant le, a balesetben két ember halt meg.
A pilóta röviddel a felszállás után ugyan észrevette, hogy műszaki hiba lépett fel a repülőn, ám visszafordulni már nem tudott. A gép Prága (Letnany) városrészében zuhant le.
A rendőrségi szóvivő jelentése szerint a pilóta röviddel a felszállást követően műszaki hibát észlelt és megpróbált visszafordulni, de ez már nem sikerült neki, és a kisgép balesetet szenvedett. Sajnos, két ember is életét vesztette: egy 46 éves férfi és egy 72 éves nő –
A hatóságok tájékoztatása szerint a történtek körülményeit a légi balesetekre szakosodott nyomozók mellett bűnügyi nyomozók is vizsgálják.
