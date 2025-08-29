Megdöbbentő videó: Kattant a bilincs az online csalásokra szakosodott bűnöző kezén

Online csalásokra szakosodott bűnözőt fogtak el a rendőrök augusztus 5-én, de a megdöbbentő felvételeket még csak most tették közzé. A 19 éves férfi a gyanú szerint online csalásokból származó pénzt vett fel ATM-ekből.

Bűntársaival együtt 2025 áprilisban több online felületen termékeket hirdetőktől csaltak ki pénzt: az elkövetők vevőként jelentkeztek a hirdetésekre, majd az eladókkal folytatott üzenetváltások során adathalász linkeket küldtek azzal az indokkal, hogy a vevő a szállítás díját fizeti. A linkeken keresztül az eladói adatok mellett a bankkártya-információk megadását is kérték. Az így megszerzett bankkártya adatokat a csalók egy fizetési applikációban regisztrálták, és készpénzt vettek fel - olvasható a rendőrség Facebook-oldalán.

A BRFK kibernyomozói az ügyben azonosították azt az ukrán férfit, aki a megalapozott gyanú szerint a csalásokból származó pénzt felvette. A 19 éves ukrán állampolgáron augusztus 5-én ütöttek rajta, majd a férfit előállították a IX. kerületi Rendőrkapitányságra.

A férfit elektronikus készpénz-helyettesítő fizető eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Az ügy további elkövetőinek azonosítása és felkutatása folyamatban van.