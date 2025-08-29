Megdöbbentő videó: Kattant a bilincs az online csalásokra szakosodott bűnöző kezén

Online csalásokra szakosodott bűnözőt fogtak el a rendőrök augusztus 5-én, de a megdöbbentő felvételeket még csak most tették közzé. A 19 éves férfi a gyanú szerint online csalásokból származó pénzt vett fel ATM-ekből.
Bűntársaival együtt 2025 áprilisban több online felületen termékeket hirdetőktől csaltak ki pénzt: az elkövetők vevőként jelentkeztek a hirdetésekre, majd az eladókkal folytatott üzenetváltások során adathalász linkeket küldtek azzal az indokkal, hogy a vevő a szállítás díját fizeti. A linkeken keresztül az eladói adatok mellett a bankkártya-információk megadását is kérték. Az így megszerzett bankkártya adatokat a csalók egy fizetési applikációban regisztrálták, és készpénzt vettek fel - olvasható a rendőrség Facebook-oldalán.
A BRFK kibernyomozói az ügyben azonosították azt az ukrán férfit, aki a megalapozott gyanú szerint a csalásokból származó pénzt felvette. A 19 éves ukrán állampolgáron augusztus 5-én ütöttek rajta, majd a férfit előállították a IX. kerületi Rendőrkapitányságra.
A férfit elektronikus készpénz-helyettesítő fizető eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Az ügy további elkövetőinek azonosítása és felkutatása folyamatban van.
Figyelem! Soha ne adjuk meg bankkártyaadatainkat ismeretlen linkeken, és mindig ellenőrizzük a hirdetési felületek hivatalos fizetési rendszereit!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.