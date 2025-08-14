Most érkezett: felcsaptak a lángok Pest vármegyében, épületek is veszélyben vannak

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 17:50
aljnövényzetveszélykatasztrófavédelemVecsés
Több vízsugárral oltják a tüzet a lánglovagok.
Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután az MTI-vel.

Azt írták, mintegy öt hektáron gyulladt ki a gaz és az avar Vecsés külterületén. A fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat.

