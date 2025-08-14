Most érkezett: felcsaptak a lángok Pest vármegyében, épületek is veszélyben vannak

Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután az MTI-vel.
Azt írták, mintegy öt hektáron gyulladt ki a gaz és az avar Vecsés külterületén. A fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat.
