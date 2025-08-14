UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Több helyről riasztották a tűzoltókat: nagy a baj Várpalotánál

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 17:20
Várpalotaerdőtűzkatasztrófavédelem
Az oltási munkálatokat nehezíti a szél.
Rohantak a tűzoltók, azt követően, hogy mintegy két hektáron bokros terület, száraz fű ég, valamint mintegy ötszáz négyzetméteren kigyulladt az erdő Várpalota külterületén.

A pétfürdői és a székesfehérvári hivatásos, valamint a balatonboglári önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. A szél nehezíti a munkálatokat - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

