Több helyről riasztották a tűzoltókat: nagy a baj Várpalotánál

Rohantak a tűzoltók, azt követően, hogy mintegy két hektáron bokros terület, száraz fű ég, valamint mintegy ötszáz négyzetméteren kigyulladt az erdő Várpalota külterületén.

A pétfürdői és a székesfehérvári hivatásos, valamint a balatonboglári önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik. A szél nehezíti a munkálatokat - számol be róla a katasztrófavédelem.