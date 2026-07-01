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Pénzgyűjtést indított a „világ legkisebb mikropéniszével” rendelkező férfi a nagyobbító műtétre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sim kártya
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 22:00
péniszmikropénisz
Michael Phillips elmondása szerint apró férfiassága – amely vélhetően a legkisebb a világon – mindennapos szégyenkezést okoz neki, tönkretette az önbizalmát, sőt a pisilést is megnehezíti.

Egy sim-kártya méretű férfiassággal rendelkező férfi adománygyűjtő kampányt indított, hogy megnagyobbíttassa a mindössze 1 centiméteres (0,38 hüvelykes) szervét.

Péniszméretet szimbolizáló banán slicc elé tartása
Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN /  Shutterstock 

A North Carolina államból (USA) származó Michael Phillipsnek 22 000 dollárra (körülbelül 16 600 fontra) van szüksége a pénisznagyobbító beavatkozásra. Elmondása szerint az apró testrésze mindennapos kellemetlenséget jelent, rányomja a bélyegét a magabiztosságára, és még a mosdóhasználatot is rendkívül nehézzé teszi. 

Az adománygyűjtő oldalon a következőket írta: „Keményen dolgoztam, hogy a lehető legtöbbet spóroljam össze a műtét és az injekciók költségeire, amelyek segíthetnének a körméret növelésében, és lehetővé tennék, hogy normálisabban használjam a mosdót. Azonban még mindig további támogatásra van szükségem a beavatkozás teljes költségének fedezéséhez.” 

„Bár ez az eljárás nem gyógyítja meg a mikropénisz nevű egészségügyi állapotomat, jelentős változást hozna a mindennapi életemben: segítene elkerülni a felnőtt pelenkák használatát, és visszaadna valamennyit a normalitásból és a komfortérzetből.” 

Michael korábban a televízióban is beszélt a helyzetéről. Ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy valós orvosi diagnózis, és nem „csupán egy gúnynév”. Kifejtette, hogy a mindennapi feladatok, mint például a vécézés anélkül, hogy koszt hagyna maga után, komoly kihívást jelentenek. 

A tervezett beavatkozás során félig tartós szöveti feltöltőanyagot (dermal filler) fecskendeznének az intim testrészébe. A férfi reméli, hogy az injekciók segítségével végleg elhagyhatja a jelenleg használt pelenkákat, és képes lesz normálisan vécére menni. 

Az interneten kér segítséget: „A támogatásuk a világot jelentené nekem, és hatalmas lépés lenne afelé, hogy méltóságteljesebb és függetlenebb életet élhessek. Köszönöm a kedvességüket, és azt, hogy fontolóra veszik az adományozást.” 

Michael a középiskolában szembesült először a problémával, amikor egy lány rákérdezett a méreteire, majd kikacagta a válasza miatt. Hivatalos orvosi diagnózist azonban csak a tavalyi évben kapott. 

Orvosi értelemben mikropéniszről akkor beszélünk, ha a szerv ernyedt, de megnyújtott állapotban nem éri el a 9 centimétert (2,6 hüvelyket). Michael elmondása szerint az ő esetében a méret merev állapotban mindössze 1 centiméter (0,38 hüvelyk), ami nagyjából akkora, mint egy felnőtt ember ujjperce vagy egy sim-kártya. 

Dolgok, amelyek megegyeznek Michael méretével: 

  • Egy szabványos gémkapocs
  • Egy felnőtt kisujj szélessége
  • Egy Lego kocka magassága
  • Egy Sim-kártya
  • Egy ceruzaradír szélessége
  • Egy AAA elem rugója
  • Egy zseléscukor (Jelly bean)
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