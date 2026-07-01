Pénzgyűjtést indított a „világ legkisebb mikropéniszével” rendelkező férfi a nagyobbító műtétre

Egy sim-kártya méretű férfiassággal rendelkező férfi adománygyűjtő kampányt indított, hogy megnagyobbíttassa a mindössze 1 centiméteres (0,38 hüvelykes) szervét.

Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

A North Carolina államból (USA) származó Michael Phillipsnek 22 000 dollárra (körülbelül 16 600 fontra) van szüksége a pénisznagyobbító beavatkozásra. Elmondása szerint az apró testrésze mindennapos kellemetlenséget jelent, rányomja a bélyegét a magabiztosságára, és még a mosdóhasználatot is rendkívül nehézzé teszi.

Az adománygyűjtő oldalon a következőket írta: „Keményen dolgoztam, hogy a lehető legtöbbet spóroljam össze a műtét és az injekciók költségeire, amelyek segíthetnének a körméret növelésében, és lehetővé tennék, hogy normálisabban használjam a mosdót. Azonban még mindig további támogatásra van szükségem a beavatkozás teljes költségének fedezéséhez.”

„Bár ez az eljárás nem gyógyítja meg a mikropénisz nevű egészségügyi állapotomat, jelentős változást hozna a mindennapi életemben: segítene elkerülni a felnőtt pelenkák használatát, és visszaadna valamennyit a normalitásból és a komfortérzetből.”

Michael korábban a televízióban is beszélt a helyzetéről. Ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy valós orvosi diagnózis, és nem „csupán egy gúnynév”. Kifejtette, hogy a mindennapi feladatok, mint például a vécézés anélkül, hogy koszt hagyna maga után, komoly kihívást jelentenek.

A tervezett beavatkozás során félig tartós szöveti feltöltőanyagot (dermal filler) fecskendeznének az intim testrészébe. A férfi reméli, hogy az injekciók segítségével végleg elhagyhatja a jelenleg használt pelenkákat, és képes lesz normálisan vécére menni.

Az interneten kér segítséget: „A támogatásuk a világot jelentené nekem, és hatalmas lépés lenne afelé, hogy méltóságteljesebb és függetlenebb életet élhessek. Köszönöm a kedvességüket, és azt, hogy fontolóra veszik az adományozást.”

Michael a középiskolában szembesült először a problémával, amikor egy lány rákérdezett a méreteire, majd kikacagta a válasza miatt. Hivatalos orvosi diagnózist azonban csak a tavalyi évben kapott.