18 év alatt 50-szer volt bőrrákja egy fiatal nőnek: kamaszkora óta rendszeresen jár szűrésekre, de hiába. Olyan extrém napallergiában szenved, amely miatt még a legnagyobb UV-védelem mellett sem érezheti magát biztonságban.

Lizzie Tenney folyamatosan retteg a bőrráktól extrém napallergiája miatt

Fotó: Sohrab Mirmont / Barcroft Images / Northfoto

Az amerikai Utah-ban élő 30 éves Lizzie Tenney bőrén 12 éves korában vették észre az első rákos elváltozást, ugyanakkor már jóval korábban, kisbabaként kiderült: nem lehet napon, mert pillanatok alatt kiütések jelennek meg rajta, valamint úgy bedagad a szeme, hogy ki sem képes nyitni. Sajnos azonban sokáig senki sem tudta, mi okozza a gyermek heves reakcióit. Aztán bebizonyosodott: egy olyan ritka betegségben szenved, ami negyedmillió emberből mindössze egyet érint.

UV-mérő, kabát, sapka, könyékig érő plasztiklap: így védekezik Lizzie a bőrrák ellen

"12 éves korom óta 50-szer volt bőrrákom" – magyarázza Lizzie a The Sun oldalának, hozzátéve: rendkívül hálás, hogy eddig egyszer sem melanóma, a legagresszívabb, leghalálosabb bőrráktípus alakult ki nála. Jelenleg félévente nézeti meg a bőrét, emellett olyan szerelésben lép ki a szabadba, mintha méhész lenne. Hosszú nadrág, kabát, kesztyű, valamint egy speciális sapka, amelyről egy nagy plasztiklap lóg le, szinte a könyökéig: ez az alapfelszerelés, amit egy UV-mérővel is kiegészít.

Néha akkor is leégek, ha túl közel ülök az ablakhoz a lakáson belül

– teszi hozzá.

Lizzie egy xeroderma pigmentosum (XP) nevű ritka kórban szenved: mely miatt a szervezete nem képes kijavítani az UV-sugárzás okozta DNS-károsodásokat. Az úgynevezett holdfény betegségnek jelenleg nincs gyógymódja, ráadásul a bőrrák kockázata is extrém magas.