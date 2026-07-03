18 év alatt 50-szer volt bőrrákja egy fiatal nőnek: kamaszkora óta rendszeresen jár szűrésekre, de hiába. Olyan extrém napallergiában szenved, amely miatt még a legnagyobb UV-védelem mellett sem érezheti magát biztonságban.
Az amerikai Utah-ban élő 30 éves Lizzie Tenney bőrén 12 éves korában vették észre az első rákos elváltozást, ugyanakkor már jóval korábban, kisbabaként kiderült: nem lehet napon, mert pillanatok alatt kiütések jelennek meg rajta, valamint úgy bedagad a szeme, hogy ki sem képes nyitni. Sajnos azonban sokáig senki sem tudta, mi okozza a gyermek heves reakcióit. Aztán bebizonyosodott: egy olyan ritka betegségben szenved, ami negyedmillió emberből mindössze egyet érint.
"12 éves korom óta 50-szer volt bőrrákom" – magyarázza Lizzie a The Sun oldalának, hozzátéve: rendkívül hálás, hogy eddig egyszer sem melanóma, a legagresszívabb, leghalálosabb bőrráktípus alakult ki nála. Jelenleg félévente nézeti meg a bőrét, emellett olyan szerelésben lép ki a szabadba, mintha méhész lenne. Hosszú nadrág, kabát, kesztyű, valamint egy speciális sapka, amelyről egy nagy plasztiklap lóg le, szinte a könyökéig: ez az alapfelszerelés, amit egy UV-mérővel is kiegészít.
Néha akkor is leégek, ha túl közel ülök az ablakhoz a lakáson belül
– teszi hozzá.
Lizzie egy xeroderma pigmentosum (XP) nevű ritka kórban szenved: mely miatt a szervezete nem képes kijavítani az UV-sugárzás okozta DNS-károsodásokat. Az úgynevezett holdfény betegségnek jelenleg nincs gyógymódja, ráadásul a bőrrák kockázata is extrém magas.
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