"A kislányom szemei egyszer csak elhomályosodtak - kiderült, hogy BPAN szenved"

Egy édesanya elmesélte, hogy a kislánya teljesen jól volt, míg egy incidens az első születésnapi partiján el nem indította egy ritka betegség diagnózisát. Az Essexből származó, 36 éves Louise van der Valk – aki kárrendezési igazgatóként dolgozik – elárulta, hogy lánya, Scarlett semmilyen egészségügyi vagy fejlődési probléma jelét nem mutatta, mielőtt egy 30 perces rohamot kapott volna pont az első születésnapi bulija napján.

Fotó: JustGiving

Louise visszaemlékezett, hogy az orvosok kezdetben azzal nyugtatták, hogy a lázas görcsök meglehetősen gyakoriak a kisgyerekeknél, és Scarlett valószínűleg kinövi őket. Scarlett azonban 2022 áprilisában és októberében újabb elhúzódó, összetett lázas görcsöket szenvedett el, miközben a beszédfejlődésében is jelentős késés mutatkozott.

A genetikai vizsgálatokat követően béta-propeller protein-asszociált neurodegenerációval (BPAN) diagnosztizálták, amelyet a WDR45 gén mutációja okoz. Ez az állapot a demenciához és a Parkinson-kórhoz hasonló tüneteket produkálhat, beleértve a kognitív hanyatlást, valamint a járás, a beszéd és a nyelés képességének fokozatos elvesztését.

Annak ellenére, hogy kezdetben figyelmeztették őket, hogy Scarlett talán soha nem fog beszélni, a kislány most már képes szaladni, kommunikálni, és speciális oktatási igényű támogatással többségi iskolába jár. Mivel Louise pontosan tudja, hogy a betegség később valószínűleg megfosztja majd lányát ezektől a nehezen megszerzett képességektől, teljes erővel belevetette magát az adománygyűjtésbe és a kampányolásba, kétségbeesetten bízva abban, hogy még Scarlett életében megtalálják a gyógymódot. Louise, aki a hároméves Felicity édesanyja is, így nyilatkozott: „Megrázó volt megtudni, hogy még ha Scarlett tünetei viszonylag enyhék is maradnak gyermekkorban, kezelés nélkül a végkifejlet nem változik. Ekkor tört rám igazán a gyász – a felismerés, hogy egy nap elveszítem a lányomat.”

Louise 2021 februárjában hozta világra Scarlettet, és elmondta, hogy az első évében a kislány minden fejlődési mérföldkövet elért, és már kúszni-mászni is elkezdett.