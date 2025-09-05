Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
„Kicsordult a könny a szememből” – megszólalt a magyar szemtanú a lisszaboni tragédiáról

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 07:53
A lisszaboni siklóbalesetnek több mint 10 halálos áldozata van.

Szerda este kisiklott és felborult a lisszaboni Glória sikló, amely a város egyik legnépszerűbb turistaattrakciója. A baleset következtében az eddigi adatok szerint 16 ember meghalt, több mint 20-an megsérültek. A tragédia az esti órákban történt, amikor a jármű egy éles kanyar előtt hirtelen felgyorsult, majd a falnak csapódott és szinte teljesen megsemmisült.

"Kicsordult a könny a szememből" – magyar szemtanú szólal meg a lisszaboni tragédiáról
Magyar szemtanú szólalt meg a lisszaboni tragédiáról Fotó: AFP /  AFP

Molnár Mária újságíró elmondta: egy magyar szemtanú is jelen volt a helyszínen, aki megrázó részletekről számolt be.

Még nem vitték el a roncsokat. Kicsordult a könny a szememből, ilyet még nem láttam. Néhány másodperccel később, mint egy Bruce Willis-akciófilmben, berobbant a felgyorsult kocsi, és a kanyar előtt nekicsattant a falnak. Az épület homlokzata leomlott, a kocsi pedig lényegében teljesen megsemmisült.

A szemtanú szerint a mentőcsapatok gyorsan a helyszínre érkeztek, a rendőrök öt percen belül ott voltak, de a mentés rendkívül nehéz volt a kialakult káosz miatt.

Óriási volt a por, mert leomlott egy ház, és a mentési munkálatokat is alaposan megnehezítik ezek a körülmények. Az összezúzódott villamoskabint is nehéz lesz onnan elszállítani. Úgy néz ki, mint egy összenyomott szardíniás doboz.

A hatóságok elsődleges vizsgálatai alapján a balesetet vélhetően egy kábel szakadás okozta, és nem találtak semmiféle utalást szabotázsra vagy merényletre. Bár Lisszabon ezen részén sok nemzetiségű ember él, a városban eddig soha nem történt terrortámadás, és a titkosszolgálat jelenleg is kontroll alatt tartja a környéket.

A tragédia politikai következményekkel is járhat:

Most lesznek az önkormányzati választások az országban, és a történtek után az a vélekedés, hogy a most hatalmon lévő baloldaliakkal szemben az egyik jobboldali párt borítékolhatja majd a győzelmet, mert biztos, hogy mulasztás történt.

- idézi az újságíró szavait a Mandiner.

 

