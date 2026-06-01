Hősiesen küzdött a négyhónapos kisfiú: életmentő szívműtétre volt szüksége

Egy rutinszerű csecsemővizsgálat során derült ki, hogy a kis Rio súlyos szívproblémával született, ami végül nyitott szívműtétet tett szükségessé mindössze négy hónapos korában.

A Workingtonban élő Chloe Dover és párja, Hayden Wilson kezdetben megnyugodtak, amikor az orvosok közölték velük, hogy újszülött fiuknál szívzörejt észleltek, mivel ez viszonylag gyakori jelenség a babáknál. A további vizsgálatok azonban ennél jóval komolyabb problémát tártak fel. A CT-vizsgálatok kimutatták, hogy Rio pulmonális sztenózisban (tüdőverőér-szűkület) szenved, ami egy ritka veleszületett szívbetegség. A kisfiú szívén egy lyuk volt, emellett a jobb kamrához tartozó egyik billentyűje beszűkült, ezért a vér nem tudott megfelelően keringeni a szervezetében.

A szülők elmondása szerint teljesen összeomlottak, amikor megtudták, hogy gyermeküknek műtétre van szüksége. Nem tudták, sikeres lesz-e a beavatkozás, és rendkívül nehéz időszakon mentek keresztül. Rio 2025 júliusában esett át a nyitott szívműtéten. A műtét körülbelül négy órán át tartott. A sebész végül megnyugtató hírekkel tért vissza: a beavatkozás sikeres volt, és a kisfiú állapota stabilizálódott. Rio kilenc napot töltött a gyermekintenzív osztályon, majd komplikációk nélkül hazatérhetett. A jelenleg 15 hónapos kisfiú ma már jóval teljesebb életet élhet.

A család szerint a diagnózis és a kezelés időszaka rendkívül megterhelő volt számukra. Elmondásuk szerint eleinte attól tartottak, hogy esetleg valamit rosszul csináltak a terhesség alatt, az orvosok azonban biztosították őket arról, hogy semmit sem tehettek volna a rendellenesség megelőzéséért. A szülők azóta adománygyűjtést indítottak a The Sick Children's Trust nevű szervezet támogatására, hogy segítsenek más családoknak is, akik hasonló nehézségekkel néznek szembe, írja a Daily Mail.