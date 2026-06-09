Szörnyű tragédia a pizsamapartin: Elaludt az 5 éves kisfiú, soha többé nem ébredt fel

A kis Jagger imádott élni, tele volt energiával és rajongásig szerette a testvéreit. Semmi sem utalt arra, hogy az ottalvós buli tragédiába torkollik. A kisfiú az este folyamán hirtelen rosszul lett, majd teljesen eszméletlenné vált. Bár a mentők rohantak vele a Gateway Kórházba, az orvosok minden igyekezete ellenére a kisfiú meghalt.

A vidám ottalvós buli a legszörnyűbb rémálommá vált, amikor az ötéves Jagger hirtelen rosszul lett és soha többé nem ébredt fel Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Rejtélyes rosszullét az ottalvós buli közben

A halál pontos oka egyelőre rejtély, az orvosok jelenleg veleszületett szívrendellenességre gyanakszanak. A gyászoló szülők, a 31 éves Damon és a 29 éves Alexandria teljesen összetörtek, és kétségbeesetten keresik a válaszokat.

Azt mondták nekünk, hogy ezt semmivel sem lehetett volna megakadályozni, de még azt sem tudjuk pontosan, hogy mi történt

– nyilatkozta az édesanya, Alexandria, aki kiemelte, hogy a családban fordultak már elő szívproblémák.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos ismerni a családi kórtörténetet és elvégeztetni a genetikai vizsgálatokat, mert ezzel életeket lehet menteni.

A szülők a tragédia óta azonnal kivizsgáltatták a másik két lányukat is, náluk szerencsére mindent rendben találtak az orvosok – írja a brit Mirror.