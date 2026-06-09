Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű tragédia a pizsamapartin: Elaludt az 5 éves kisfiú, soha többé nem ébredt fel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 17:30
pizsamapartiszívelégtelenség
Rejtélyes tragédia történt az indianai Newburgh-ben. Egy ötéves kisfiú, Jagger Wing vidáman indult át a családi barátokhoz egy ottalvós bulira, ám az este rémálommá vált: a gyerek hirtelen összeesett, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
Bors
A szerző cikkei

A kis Jagger imádott élni, tele volt energiával és rajongásig szerette a testvéreit. Semmi sem utalt arra, hogy az ottalvós buli tragédiába torkollik. A kisfiú az este folyamán hirtelen rosszul lett, majd teljesen eszméletlenné vált. Bár a mentők rohantak vele a Gateway Kórházba, az orvosok minden igyekezete ellenére a kisfiú meghalt.

A vidám ottalvós buli a legszörnyűbb rémálommá vált, amikor az ötéves Jagger hirtelen rosszul lett és soha többé nem ébredt fel
A vidám ottalvós buli a legszörnyűbb rémálommá vált, amikor az ötéves Jagger hirtelen rosszul lett és soha többé nem ébredt fel Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Rejtélyes rosszullét az ottalvós buli közben

A halál pontos oka egyelőre rejtély, az orvosok jelenleg veleszületett szívrendellenességre gyanakszanak. A gyászoló szülők, a 31 éves Damon és a 29 éves Alexandria teljesen összetörtek, és kétségbeesetten keresik a válaszokat.

Azt mondták nekünk, hogy ezt semmivel sem lehetett volna megakadályozni, de még azt sem tudjuk pontosan, hogy mi történt

– nyilatkozta az édesanya, Alexandria, aki kiemelte, hogy a családban fordultak már elő szívproblémák.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos ismerni a családi kórtörténetet és elvégeztetni a genetikai vizsgálatokat, mert ezzel életeket lehet menteni.

A szülők a tragédia óta azonnal kivizsgáltatták a másik két lányukat is, náluk szerencsére mindent rendben találtak az orvosok – írja a brit Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu