Rémisztő ottalvós táborok - Egy hét buli, vagy életre szóló rossz élmények?

Tizenkét éves volt. Abban a korban, amikor már ciki, ha az anya túl sokat kérdez, de még nagyon is fontos, hogy ott legyen a háttérben. A csomagolás napján próbáltam lazának tűnni. Naptej, váltóruha, esőkabát, egy plusz pulóver, „hátha hűvös lesz este”. Kívülről gyakorlott táboros anyának látszottam. Belül viszont számoltam a napokat előre.

Az első két nap csendben telt. Nem jött kétségbeesett hívás, nem volt sírás. A harmadik napon azonban kaptam tőle egy rövid üzenetet, amiben csak annyi állt:

„Itt nem olyan jó.”

Ez az a mondat, amit egy anya nem tud félvállról venni, úgyhogy végigizgultam a hetet, és igyekeztem ügyes, anyai célkérdésekkel kommunikálni vele esténként. A későbbi üzenetek aztán nem mutattak már semmi aggodalomra okot adó hangot, illetve a közös tanári-szülői csoportban is jók voltak a visszajelzések, úgyhogy megnyugodtam. Legalábbis kibírtam addig, amíg haza nem ért.

Amikor a fiam a tábor végén egyben hazaért, és beszéltünk, kiderült, hogy nem történt látványos bántás, nem volt konkrét konfliktus. Egyszerűen csak végig kimaradt. A többiek hamar találtak egymásra, kialakultak a kis csoportok, és ő valahogy a peremen maradt. Nem hívták focizni, nem volt ott az esti nevetések közepén. Nem üldözték el – csak nem volt igazán része a körnek.

És rájöttem, hogy a kiközösítés nem mindig hangos, vagy látványos. Néha csak annyi, hogy nincs helyed az asztalnál, ne gyere most be, mi most máshova megyünk, és ehhez hasonló jelzések.

A tábori hét végül nem lett katasztrófa. De nem is hozta azt a csillogó szemű élményt, amire én titkon számítottam, amikor befizettünk. Tematikájában a lelkéhez legközelebb álló tábort sikerült kiválasztani, ráadásul tudtuk, hogy iskolatársak is többen mennek, szóval én magamban már előre garanciát adtam a sikerre. És ez ennyi együttható ellenére mégis fordítva sült el. Amikor hazajött, nem panaszkodott hosszan, nem dramatizált. Inkább csak visszahúzódóbb lett. A „jó volt” válasz mögött éreztem a csalódást. Azt a fajta élményt, amit egy gyerek még nem tud pontosan megfogalmazni, csak magával hoz csendben és nem akarja megbántani minden lében kanál anyját, amiért ez nem jött össze.