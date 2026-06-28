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Adásban sírta el magát a műsorvezető, édesanyja haláláról számoltak be a hírekben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors édesanya
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 14:00
eltűntműsorvezető
Könyörgött a nézőknek, hogy segítsenek családjának. A műsorvezető kétségek között él.
Bors
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Savannah Guthrie műsorvezető könnyekben tört ki, miközben az NBC-ben édesanyja, Nancy feltételezett haláláról számoltak be.

Az emberrablók állítják, hogy elhunyt a műsorvezető édesanyja
Az emberrablók állítják, hogy elhunyt a műsorvezető édesanyja
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A műsorvezető segítséget kér

Savannah arról beszélt, hogy családja mérhetetlen szenvedésen megy keresztül, miután édesanyja elrablói azt állították, hogy Nancy meghalt. Az édesanyát utoljára január 31-én látták az arizonai Tucsonban található otthona közelében, majd nyoma veszett. Az eltűnés óta a család próbálja megtalálni, nemrég azonban egy váltságdíj-követelő levelet kaptak, amely szerint Nancy meghalt. A levél írói bocsánatot kértek, majd azt állították, hogy a holttestet csak pénz ellenében hajlandók átadni. Azt is közölték, hogy nem állt szándékukban megölni az asszonyt, de röviddel az eltűnése után életét vesztette. A levél hitelességét egyelőre nem erősítették meg.

Amikor Savannah a Today című műsorban a legújabb fejleményekről beszélt, sírva fordult a nézőkhöz segítségért.

Nem tehetek úgy, mintha nem lennék itt. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy arra kérjem az embereket – sőt, könyörögjek nekik –, hogy jelentkezzenek, ha bármit tudnak. Valaki biztosan tud valamit. Könyörgünk a segítségükért. Nem akarom elszalasztani ezt a lehetőséget. Szeretjük az édesanyánkat, és soha nem fogjuk abbahagyni a keresését

– mondta.

Édesanyjuk eltűnése óta Savannah és testvérei, Camron és Annie több alkalommal üzentek a közösségi médiában az állítólagos emberrablóknak, valamint arra kérték őket, hogy engedjék haza Nancyt. A család számára a legfontosabb továbbra is az, hogy megtudják, mi történt - írja a Mirror.

 

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