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Food phobic who only ate potatoes for 40 years cured by hypnosis Rachel Hall, krumpli, Northfoto

"A szüleim azt hitték, majd kinövöm" – 40 évig képtelen volt mást enni egy asszony, mint krumplit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ritka betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 15:00
krumpliétkezési zavar
Egészen döbbenetes betegség miatt szenvedett egy nő négy évtizeden keresztül. Hiába próbált bármi mást enni, csak krumpli ment le a torkán. Most elárulta, hogy gyógyult ki a kórból.

Számtalan bizarr betegség létezik a világon, azonban Rachelé mind közül az egyik legfurcsább: az asszony ugyanis krumplin kívül képtelen volt bármit is enni 40 éven keresztül – azaz gyakorlatilag az egész életében.

Betegsége miatt Rachel 40 évig csak krumplit tudott enni
Noha nem különösebben szerette, Rachel 40 évig csak krumplit tudott enni
Fotó: James Linsell Clark / SWNS / Northfoto

Nem mintha az angliai Nuneatonban élő Rachel Hall annyira rajongott volna a krumpliért: mindig is  unalmasnak, fantáziátlannak tartotta. Sajnos azonban ha bármi mást akart elfogyasztani – legyen szó zöldségről, gyümölcsről, húsról, bármiről –, azonnal öklendezni kezdett. Az ételt egyszerűen nem volt képes leerőltetni a torkán.

Babakorában jelentkezett az evészavar: onnantól csak krumplit fogyasztott

A középkorú nő a The Sun oldalának mesélt pszichés eredetű betegségéről. Mint felfedte: babakorában jelentkezett a baj először, ám a szülei ekkor még azt hitték, idővel kinövi. Nem így lett. Végül kiderült: egy ARFID (elkerülő/korlátozó táplálékbeviteli zavar) nevű pszichés betegségben szenved.

A krumpli unalmas és íztelen. A gondolat, hogy valami fűszereset egyek, megrémített. Szerettem volna ízeket érezni, csak nem tudtam, hogyan

 – magyarázta, hozzátéve: sokáig beletörődött a sorsába, azonban egy orvosi vizsgálat új löketet adott neki, hogy gyógymódot keressen.

Kiderült ugyanis: a folyamatos krumplifogyasztástól magas lett a koleszterinszintje. Végül egy hipnoterapeuta segítségével lett úrrá a fóbiáján.

"Annyi különféle ételt kóstoltam azóta. Imádom a banánt és az epret. Az egyik nap megettem az első tojásos szendvicsemet, és csodálatos íze volt" – lelkendezett Rachel, aki végre élvezheti az ízeket.

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