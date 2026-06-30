"A szüleim azt hitték, majd kinövöm" – 40 évig képtelen volt mást enni egy asszony, mint krumplit

Számtalan bizarr betegség létezik a világon, azonban Rachelé mind közül az egyik legfurcsább: az asszony ugyanis krumplin kívül képtelen volt bármit is enni 40 éven keresztül – azaz gyakorlatilag az egész életében.

Noha nem különösebben szerette, Rachel 40 évig csak krumplit tudott enni

Fotó: James Linsell Clark / SWNS / Northfoto

Nem mintha az angliai Nuneatonban élő Rachel Hall annyira rajongott volna a krumpliért: mindig is unalmasnak, fantáziátlannak tartotta. Sajnos azonban ha bármi mást akart elfogyasztani – legyen szó zöldségről, gyümölcsről, húsról, bármiről –, azonnal öklendezni kezdett. Az ételt egyszerűen nem volt képes leerőltetni a torkán.

Babakorában jelentkezett az evészavar: onnantól csak krumplit fogyasztott

A középkorú nő a The Sun oldalának mesélt pszichés eredetű betegségéről. Mint felfedte: babakorában jelentkezett a baj először, ám a szülei ekkor még azt hitték, idővel kinövi. Nem így lett. Végül kiderült: egy ARFID (elkerülő/korlátozó táplálékbeviteli zavar) nevű pszichés betegségben szenved.

A krumpli unalmas és íztelen. A gondolat, hogy valami fűszereset egyek, megrémített. Szerettem volna ízeket érezni, csak nem tudtam, hogyan

– magyarázta, hozzátéve: sokáig beletörődött a sorsába, azonban egy orvosi vizsgálat új löketet adott neki, hogy gyógymódot keressen.

Kiderült ugyanis: a folyamatos krumplifogyasztástól magas lett a koleszterinszintje. Végül egy hipnoterapeuta segítségével lett úrrá a fóbiáján.

"Annyi különféle ételt kóstoltam azóta. Imádom a banánt és az epret. Az egyik nap megettem az első tojásos szendvicsemet, és csodálatos íze volt" – lelkendezett Rachel, aki végre élvezheti az ízeket.