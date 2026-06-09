"Megőrült" - hozzáment kedvenc rajzfilmfigurájához egy 24 éves nő

Tévképzetes, őrült - ezek még a legfinomabb jelzők, amikkel a 24 éves Lucie Nanamit illetik az interneten. Azzal érdemelte ezt ki, hogy feleségül ment a kedvenc rajzfilmfigurájához. A szerelmi vallomásért pedig több ezer dollárt fizetett...
Amikor Lucie Nanami Japánba érkezett, azonnal tudta, hogy az élete örökre megváltozott. A 24 éves lány azonnal beleszeretett a kultúrába, az emberekbe és mindenekelőtt a manga rajzfilmfigurákba. Olyannyira, hogy még az egyetem előtt elkezdte tanulni a nyelvet, és egy ideig cserediákként élt is Japánban.
És miközben alkalmazkodott a tokiói élethez, találkozott élete szerelmével. A pár egy kis esküvőn össze is házasodott – de volt egy probléma: a felesége nem volt igazi.
„Még soha nem láttam animés romantikus vígjátékot, és teljesen megszállottja voltam” – mondta az irodai dolgozó a What's The Jamnek . „De különösen Mami karaktere fogott meg. Bár ő volt a sorozat gonosztevője, csodáltam az önbizalmát. A többi karakter a tenyerében volt, amit nagyon vonzónak találtam. Egyszerűen nem tudtam kiverni a fejemből.”
A Franciaországból származó Lucie 2015-ös első utazása során fedezte fel a szenvedélyét a manga iránt. Egyetemi tanulmányai második évében, 2021-ben meglátott egy plakátot a Rent-a-Girlfriend című tévés animesorozathoz, amelyben a már említett leendő felesége volt az egyik főszereplő. A sorozat egy tokiói diák romantikus kalandjait követi nyomon.
Lucie elkezdte vásárolni a Mami-alapú termékeket, és gyorsan lenyűgöző gyűjteményt épített ki, amely tartalmazott plüssbabákat, akrilfigurákat, műalkotásokat – sőt, még egy életnagyságú kivágott figurát is.
Mindezért összesen 2000 dollárt, kb. 617 ezer forintot fizetett. De Lucie számára Mami az élete szerves része volt, és mindenhová magával vitte. Azt mondta: „A családi vacsoráktól kezdve a strandolásig Mami mindig velem volt”, hozzátéve: „a legtöbb ruhámat az alapján választom ki, ami rá emlékeztet, és az éttermeket is úgy választom ki, hogy passzoljanak az áruihoz.”
Lucie azt mondta, hogy még egy „eljegyzési bulit” is rendezett Maminak a 21. születésnapján, és így magyarázta: „Mind a szüleim, mind a barátaim támogattak. Szeretem Mamit, és ezt meg akartam ünnepelni.”
2024-ben munkavízummal Tokióba költözött, hogy Mamival legyen. Miután 2025 augusztusában posztolt kétéves eljegyzéséről, Lucie-t megkereste a Sun Euro, egy szóló esküvőket kínáló cég, amely a 2D esküvők felé is terjeszkedett, és ezt mondta: „Azonnal igent mondtam. „Olyan izgalmas volt.”
Négy hónappal később megtartotta a szertartást, ő és egy plüss Mami-változat, akik egyedi menyasszonyi ruhákban voltak. Azt mondta: „A szüleim nagyon szerettek volna ott lenni, de nem tudtak ilyen rövid időn belül eljönni”, ezért Zoomon nézték az eseményt.
„Felolvastam a fogadalmamat japánul, és kértem, hogy mindig mellette lehessek. Tudom, hogy ő egy kitalált karakter, és nincs szükségem arra, hogy viszonozza a szerelmemet. Gyönyörű szertartás volt, és csodálatos érzés volt újra megerősíteni, hogy mit jelent nekem Mami.”
Bár jogilag nem volt kötelező érvényű, azt mondta, lelkileg kötődik a „feleségéhez”, és megosztotta a napot online, ahol milliós megtekintést, de bántó szavakat is kapott. Többen is azt állították róla, hogy téveszmékben él és megőrült. "Tudom, hogy Mami nem igazi, de ez miért jelenti azt, hogy nem szerethetem? Senkinek sem ártunk… De ki mondja, hogy nem tehetem azt, ami boldoggá tesz? Az élet fényesebb, ha nyitott vagy és büszke vagy arra, amit szeretsz.”
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