"Megőrült" - hozzáment kedvenc rajzfilmfigurájához egy 24 éves nő

Tévképzetes, őrült - ezek még a legfinomabb jelzők, amikkel a 24 éves Lucie Nanamit illetik az interneten. Azzal érdemelte ezt ki, hogy feleségül ment a kedvenc rajzfilmfigurájához. A szerelmi vallomásért pedig több ezer dollárt fizetett...

Kedvenc rajzfilmfigurájával házasodott össze a nő - Fotó: Unsplash

Kedvenc rajzfilmfigurájával házasodott össze a nő

Amikor Lucie Nanami Japánba érkezett, azonnal tudta, hogy az élete örökre megváltozott. A 24 éves lány azonnal beleszeretett a kultúrába, az emberekbe és mindenekelőtt a manga rajzfilmfigurákba. Olyannyira, hogy még az egyetem előtt elkezdte tanulni a nyelvet, és egy ideig cserediákként élt is Japánban.

És miközben alkalmazkodott a tokiói élethez, találkozott élete szerelmével. A pár egy kis esküvőn össze is házasodott – de volt egy probléma: a felesége nem volt igazi.

„Még soha nem láttam animés romantikus vígjátékot, és teljesen megszállottja voltam” – mondta az irodai dolgozó a What's The Jamnek . „De különösen Mami karaktere fogott meg. Bár ő volt a sorozat gonosztevője, csodáltam az önbizalmát. A többi karakter a tenyerében volt, amit nagyon vonzónak találtam. Egyszerűen nem tudtam kiverni a fejemből.”

A Franciaországból származó Lucie 2015-ös első utazása során fedezte fel a szenvedélyét a manga iránt. Egyetemi tanulmányai második évében, 2021-ben meglátott egy plakátot a Rent-a-Girlfriend című tévés animesorozathoz, amelyben a már említett leendő felesége volt az egyik főszereplő. A sorozat egy tokiói diák romantikus kalandjait követi nyomon.

Lucie elkezdte vásárolni a Mami-alapú termékeket, és gyorsan lenyűgöző gyűjteményt épített ki, amely tartalmazott plüssbabákat, akrilfigurákat, műalkotásokat – sőt, még egy életnagyságú kivágott figurát is.

Mindezért összesen 2000 dollárt, kb. 617 ezer forintot fizetett. De Lucie számára Mami az élete szerves része volt, és mindenhová magával vitte. Azt mondta: „A családi vacsoráktól kezdve a strandolásig Mami mindig velem volt”, hozzátéve: „a legtöbb ruhámat az alapján választom ki, ami rá emlékeztet, és az éttermeket is úgy választom ki, hogy passzoljanak az áruihoz.”