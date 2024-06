"Férjhez mentem egy rongybabához, 3 gyerekem van - megcsalt, de megbocsátottam neki, mert megéri"

Egy nő, aki életnagyságú rongybabához ment feleségül, már három gyermeket nevel a "férfival", és azt mondja, bár a férje megcsalta, megbocsátott neki, mert "10 férfival is felér" a szerelme.

A 39 éves Meirivione Rocha Moraes azt mondta, hogy "szerelem volt első látásra", amikor rátalált egy életnagyságú Marcelo babára. Azt állítja, hogy mindennapi életük pont ugyanolyan, mint a többi családnak. A problémák őket sem kerülik el, a férfi ugyanis szívfájdalmat okozott azzal Meirivione-nak, hogy megcsalta. De megbocsátott neki az asszony, mert a szerelme erősebb, mint a fájdalma.

A brazil „La vida sin filtros” (Szűrők nélküli élet) című brazil műsorban Meirivione azt mondta: „A kapcsolatunk és a mindennapi életünk ugyanaz, mint a többi családé, azzal az egyetlen különbséggel, hogy kemény munkát jelentenek számomra. Marcelo mozgássérült, nincs lába, Marcelinho törpe és a lányok is lehet törpék lesznek."

A romantikus történet 2021-ben kezdődött, és még abban az évben decemberben 250 vendég előtt mondták ki a boldogító igent. Azóta Meirivione boldogabb, mint valaha, élvezi a romantikus vacsorákat és kirándulásokat a családjával.

Életüket az Instagram-oldalán is közvetíti a nő és itt elárulta, Marcelo nemrég tetováltatott is, a gyermekeik nevét varratta magára. De itt mutatta meg ikerlányaik, Emilia és Marcela "születését", akik egy klinikán jöttek a világra. A család nemrégiben Spanyolországban nyaralt, Marcelo és a gyerekek boldogan utaztak a bőröndben.

Meirivone korábban több élő férfival is járt, két gyermeke is van (mármint igazi, élő, hús-vér), de azt mondta, hogy jelenlegi férje „10 férfival is felér”, még „fogyatékosságával együtt is”.

A legtöbb kommentelő szerint Meirivione-nak súlyos mentális problémái vannak...