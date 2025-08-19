UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Huba névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Láttam az emberiség legsötétebb oldalát” – teljesen megtört az emberi gonoszságtól a bűnügyi helyszínelő, erőddé változtatta az otthonát

bűnügy
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 21:00
helyszínelőszakma
Egy bűnügyi helyszínelő elárulta, miért védi annyira az otthonát.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy bűnügyi helyszínelő őszintén vallott arról, miért döntött úgy, hogy extrém módon védettség alá teszi saját otthonát. A 39 éves helyszínelő, Amy Santoro szakmájából kifolyólag rengeteg szörnyűséget látott az évek alatt, ami sajnos hatással voltak rá és a hétköznapi életére.

alt=A sokat látott helyszínelő, teljesen tudatában van a mértéktelen emberi gonoszságnak, ezért az otthonát is gondosan védelembe helyezte /
A sokat látott helyszínelő, teljesen tudatában van a mértéktelen emberi gonoszságnak, ezért az otthonát is gondosan védelembe helyezte / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A helyszínelő túl sokat látott a munkája során

Santoro immár 20 éve dolgozik igazságügyi szakértőként és több ezer ügyben vett részt. Otthonát nagy elővigyázatossággal erősítette meg például, az ajtókat masszív zárakkal, hosszú reteszekkel és megerősített tokokkal látta el, az ablakokra biztonsági szerkezeteket szerelt, amelyek megakadályozzák, hogy kívülről kinyissák őket.

„Sok betöréses ügyet és kukkolási esetet láttam, ahol az emberek nyitva hagyták az ablakaikat vagy nem húzták be a függönyt, így bárki beláthatott”

- mesélte a szakértő a New York Post cikkében. Ő ezért soha nem hagy nyitva földszinti ablakot és este mindig behúzza a redőnyt vagy a sötétítőt. A ház minden bejárata riasztóval védett.

Sokan paranoiásnak tartanák, de ő inkább tudatosnak nevezi magát. Mint mondja, a munkája megtanította, mennyire sebezhetőek lehetünk.

„Amikor azt hiszem, már láttam az emberiség legrosszabb arcát, mindig történik valami még szörnyűbb. De mára hozzászoktam. Minden borzalmas helyzetben ott vannak azok, akik segíteni akarnak. Láttam, hogyan fognak össze közösségek, hogyan támogatják egymást a családok. Hiszem, hogy az emberek alapvetően jók”

- zárta gondolatait a fiatal nő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu