„Láttam az emberiség legsötétebb oldalát” – teljesen megtört az emberi gonoszságtól a bűnügyi helyszínelő, erőddé változtatta az otthonát

Egy bűnügyi helyszínelő őszintén vallott arról, miért döntött úgy, hogy extrém módon védettség alá teszi saját otthonát. A 39 éves helyszínelő, Amy Santoro szakmájából kifolyólag rengeteg szörnyűséget látott az évek alatt, ami sajnos hatással voltak rá és a hétköznapi életére.

A sokat látott helyszínelő, teljesen tudatában van a mértéktelen emberi gonoszságnak, ezért az otthonát is gondosan védelembe helyezte / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A helyszínelő túl sokat látott a munkája során

Santoro immár 20 éve dolgozik igazságügyi szakértőként és több ezer ügyben vett részt. Otthonát nagy elővigyázatossággal erősítette meg például, az ajtókat masszív zárakkal, hosszú reteszekkel és megerősített tokokkal látta el, az ablakokra biztonsági szerkezeteket szerelt, amelyek megakadályozzák, hogy kívülről kinyissák őket.

„Sok betöréses ügyet és kukkolási esetet láttam, ahol az emberek nyitva hagyták az ablakaikat vagy nem húzták be a függönyt, így bárki beláthatott”

- mesélte a szakértő a New York Post cikkében. Ő ezért soha nem hagy nyitva földszinti ablakot és este mindig behúzza a redőnyt vagy a sötétítőt. A ház minden bejárata riasztóval védett.

Sokan paranoiásnak tartanák, de ő inkább tudatosnak nevezi magát. Mint mondja, a munkája megtanította, mennyire sebezhetőek lehetünk.

„Amikor azt hiszem, már láttam az emberiség legrosszabb arcát, mindig történik valami még szörnyűbb. De mára hozzászoktam. Minden borzalmas helyzetben ott vannak azok, akik segíteni akarnak. Láttam, hogyan fognak össze közösségek, hogyan támogatják egymást a családok. Hiszem, hogy az emberek alapvetően jók”

- zárta gondolatait a fiatal nő.