Gyerekbarát kirándulóhelyet keresel? Íme Csehország legszebb sziklavárosa, amit a családdal is felfedezhetsz

Adršpach Csehország északi részén, a lengyel határ közelében fekvő kis falu, amelyet a legtöbben a mellette elterülő sziklaváros kapcsán emlegetnek. A hivatalos nevén Adršpašsko-Teplické skály néven ismert terület két nagyobb sziklacsoportból áll. Ezek közül az adršpachi rész a látványosabb, így a látogatottabb is. A Broumovsko Tájvédelmi Körzethez tartozó vidék homokkőből épült fel, amelyet a természet eróziós folyamatai évmilliók alatt formáltak azzá a káprázatos látvánnyá, amely ma a túrázók elé tárul. A sziklák külön tornyokban és bástyákban magasodnak az égbe, szűk szurdokokat és tágasabb völgyeket hozva létre. Ez adja a hely szinte földöntúli hangulatát, amelyet egyszer valóban mindenkinek látnia kell.

Adršpach sziklavárosa: a legvarázslatosabb kirándulóhely!

Fotó: Michal Balada / shutterstock

Az Adršpach sziklaváros Csehország északi részén található.

A túraútvonal különleges, de könnyen teljesíthető.

Több érdekes látnivaló is várja a kirándulókat.

Adršpach, a mesebeli sziklaváros, amiért érdemes túrabakancsot húzni

Adršpach túraútvonala

Adršpach egyik legnagyobb előnye, hogy a meghökkentő környezet ellenére a túra technikailag könnyen teljesíthető. A teljes körút nagyjából 3,5 kilométer hosszú, és viszonylag kényelmes tempóban nagyjából 2 óra alatt bejárható. Sőt, még a szintkülönbség minimális: ~100 méter, így különösebb felkészültséget nem igényel, és akár gyerekekkel is bátran nekivághattok a sziklavárosnak.

Átjárók, hidak, hasadékok és megannyi felfedezésre váró útvonal vár benneteket az adršpachi sziklavárosban!

Fotó: 123RF

Az útvonal jelzett, többnyire széles, homokos talajú ösvényeken vezet végig benneteket, de helyenként lépcsők, fémlétrák és szűk sziklahasadékok is tarkítják az utat – de ezektől sem kell megijedni; csak még izgalmasabbá teszik a kalandot.

Figyelem: babakocsival és kerekesszékkel csak a túra kezdeti szakasza járható be!

Adršpach sziklavárosának látnivalói

Szinte rögtön a bejáratnál egy gyönyörű bányató köszönt benneteket; innen indul a sziklaváros belső köre. Minél beljebb haladtok, annál jobban sűrűsödnek a homokkő tornyok és keskenyednek az ösvények is. Sok-sok homoktorony kapott saját nevet, amelyeket a kihelyezett táblákon fedezhettek fel – ezek segíthetnek eligazodni is.