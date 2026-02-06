Gyerekbarát kirándulóhelyet keresel? Íme Csehország legszebb sziklavárosa, amit a családdal is felfedezhetsz

Adršpach Csehország északi részén, a lengyel határ közelében fekvő kis falu, amelyet a legtöbben a mellette elterülő sziklaváros kapcsán emlegetnek. A hivatalos nevén Adršpašsko-Teplické skály néven ismert terület két nagyobb sziklacsoportból áll. Ezek közül az adršpachi rész a látványosabb, így a látogatottabb is. A Broumovsko Tájvédelmi Körzethez tartozó vidék homokkőből épült fel, amelyet a természet eróziós folyamatai évmilliók alatt formáltak azzá a káprázatos látvánnyá, amely ma a túrázók elé tárul. A sziklák külön tornyokban és bástyákban magasodnak az égbe, szűk szurdokokat és tágasabb völgyeket hozva létre. Ez adja a hely szinte földöntúli hangulatát, amelyet egyszer valóban mindenkinek látnia kell.
Adršpach egyik legnagyobb előnye, hogy a meghökkentő környezet ellenére a túra technikailag könnyen teljesíthető. A teljes körút nagyjából 3,5 kilométer hosszú, és viszonylag kényelmes tempóban nagyjából 2 óra alatt bejárható. Sőt, még a szintkülönbség minimális: ~100 méter, így különösebb felkészültséget nem igényel, és akár gyerekekkel is bátran nekivághattok a sziklavárosnak.
Az útvonal jelzett, többnyire széles, homokos talajú ösvényeken vezet végig benneteket, de helyenként lépcsők, fémlétrák és szűk sziklahasadékok is tarkítják az utat – de ezektől sem kell megijedni; csak még izgalmasabbá teszik a kalandot.
Figyelem: babakocsival és kerekesszékkel csak a túra kezdeti szakasza járható be!
Szinte rögtön a bejáratnál egy gyönyörű bányató köszönt benneteket; innen indul a sziklaváros belső köre. Minél beljebb haladtok, annál jobban sűrűsödnek a homokkő tornyok és keskenyednek az ösvények is. Sok-sok homoktorony kapott saját nevet, amelyeket a kihelyezett táblákon fedezhettek fel – ezek segíthetnek eligazodni is.
A szűk átjárók mellett kilátópontok, érdekes sziklafalak is díszítik a mesevárost, amelynek a végére érve egy kisebb vízesés is vár benneteket. A túraútvonal végén lehetőségetek van letérni egy másik tóhoz is, amelyen a meleg szezonban egy kis tutajozásra is van lehetőség.
Nézd meg a következő videót az Adršpach sziklaváros lenyűgöző részleteiről:
