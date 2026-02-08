Galamb Alex elismerő címet kapott: így kell ezentúl szólítani

Galamb Alex pontosan tudja, mi az a mélyszegénység. Hogy milyen érzés egy kisgyereknek, ha nem kerül étel a tányérra, ha nincs fűtés egy házban, vagy éppen a szülők elhanyagolnak valakit. Az ország kedvenc roma pékje mindezt a saját bőrén is megtapasztalta, de aztán maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba. Ez volt élete első előremutató, felelős, és minden kétséget kizáróan jó döntése.

Galamb Alex pékmester lett Fotó: Sütni Jó Alapítvány

Alex a gyermekotthonban töltött évei alatt szerezte meg a pékképesítést, aztán leérettségizett, elvégezte a technikumot és a szakoktatói iskolát, jelenleg pedig tanítószakos egyetemi hallgató. A háromgyermekes családapa most új fába vágta a fejszéjét: eldöntötte, hogy a többi bizonyítványa mellé a pékmesteri minősítést is bezsebeli. Így is tett.

Galamb Alexnek mindig vannak új céljai

Büszkeség és öröm van a szívemben

- kezdi Galamb Alex.

- Folyamatosan azt szeretném a gyermekeimnek mutatni, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét, a hozzám járó mentoráltjaimnak pedig azt, hogy lehet, hogy most olyan körülmények között élnek, mint egykor én, de ha őszintén hisznek magukban és a kellő segítséget is megkapják, számukra is van kiút a nyomorból. Én az intézetis tanáraimtól kaptam az első lendületet, amiért életem végéig hálás leszek nekik – mondta a Borsnak Galamb Alex, aki jól tudja és nem is tagadja, máshogy is alakulhatott volna az élete.

Minden esélyem megvolt rá, hogy egy bűnöző legyen belőlem, aki ki-be jár a börtönből. Lehettem volna drogdíler vagy egy betörésekből élő naplopó. A becsületes utat választottam, és nem bántam meg!

- meséli a pékmester, majd hozzéteszi:

- Ma is előfordul, hogy a sok munkától úgy érzem, elfogy az erőm. Ilyenkor kell a jövőmre és a családomra gondolnom. Nem hagyhatom el magam, hiszen céljaim vannak.

Galamb Alex még a pandémia idejében hívta a házába a falubéli gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készülnek a péksütemények. Az általa szervezett tanfolyam híre bejárta az országot, és azóta rendszeresen meghívják különböző iskolákba és intézetekbe, hogy a nehéz sorsú kisdiákoknak motivációs előadásokat tartson.