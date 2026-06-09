Kész pofátlanság: két háromgombócos fagyi 16 ezer forint?

Nicole Ann egy római nyaralás során keresett fel férjével egy népszerű fagyizót, ahol mindketten egy-egy háromgombócos fagyit rendeltek. A turista később a közösségi oldalán osztotta meg a vásárlásról kapott nyugtát, amely gyorsan bejárta az internetet.

Horror összeget kértek a fagyiért Rómában

Fotó: DavideAngelini / shutterstock (Illusztráció)

Elmondása szerint a fagylaltok elkészítése közben a személyzet több extra feltétet is hozzáadott, köztük macaront, tejszínhabot és pisztáciás cannolit. A nő úgy érezte, nem jelezték egyértelműen, hogy ezek az édességek jelentős felárat jelentenek.

Horror árat fizetett a fagyiért

A vásárlás végén Nicole Ann arra számított, hogy nagyjából 14 eurót kell majd fizetnie, ezért teljesen megdöbbent, amikor a számlán 44 eurós végösszeget látott.

A beszámoló szerint a fagylalt alapára 12 euró volt, ami a turisták által kedvelt Piazza Navona környékén nem számít rendkívülinek. A végösszeget azonban jelentősen megdobták a különféle extrák. A turista az eset után „turistacsapdának” nevezte a helyet, ugyanakkor azt is elismerte, hogy neki is alaposabban át kellett volna néznie az árlistát rendelés előtt.

Többen rámutattak arra, hogy néhány utcával a forgalmas látványosságoktól távolabb, egy gombóc fagylalt ára akár 2–3,5 euró között is mozoghat, így a tudatos választással jelentős összeget takaríthatnak meg az utazók – írja a Paraméter.