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Kész pofátlanság: két háromgombócos fagyi 16 ezer forint?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fagyizás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 14:10
fagyiárpénzturistacsapda
Heves vitát indított el a közösségi médiában egy amerikai turista beszámolója, miután egy római fagyizóban két fagylaltért összesen 44 eurót, vagyis közel 16 ezer forintot kellett fizetnie.

Nicole Ann egy római nyaralás során keresett fel férjével egy népszerű fagyizót, ahol mindketten egy-egy háromgombócos fagyit rendeltek. A turista később a közösségi oldalán osztotta meg a vásárlásról kapott nyugtát, amely gyorsan bejárta az internetet.

Horror összeget kértek a fagyiért Rómában
Horror összeget kértek a fagyiért Rómában
Fotó: DavideAngelini /   shutterstock (Illusztráció)

Elmondása szerint a fagylaltok elkészítése közben a személyzet több extra feltétet is hozzáadott, köztük macaront, tejszínhabot és pisztáciás cannolit. A nő úgy érezte, nem jelezték egyértelműen, hogy ezek az édességek jelentős felárat jelentenek.

Horror árat fizetett a fagyiért

A vásárlás végén Nicole Ann arra számított, hogy nagyjából 14 eurót kell majd fizetnie, ezért teljesen megdöbbent, amikor a számlán 44 eurós végösszeget látott.

A beszámoló szerint a fagylalt alapára 12 euró volt, ami a turisták által kedvelt Piazza Navona környékén nem számít rendkívülinek. A végösszeget azonban jelentősen megdobták a különféle extrák. A turista az eset után „turistacsapdának” nevezte a helyet, ugyanakkor azt is elismerte, hogy neki is alaposabban át kellett volna néznie az árlistát rendelés előtt.

Többen rámutattak arra, hogy néhány utcával a forgalmas látványosságoktól távolabb, egy gombóc fagylalt ára akár 2–3,5 euró között is mozoghat, így a tudatos választással jelentős összeget takaríthatnak meg az utazók – írja a Paraméter.

 

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