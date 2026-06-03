„Mintha újjászülettem volna” – kómából tért vissza a magyar egyetemista, ma már másokon akar segíteni

Egy családi nyaralás, egyetlen végzetes pillanat, majd hetek a kórházban az élet és a halál határán. Székely Eszter története olyan, mint egy film forgatókönyve: a fiatal lány súlyos autóbalesetet szenvedett, kómába került, újra kellett tanulnia mozogni, beszélni és feldolgozni mindazt, ami vele történt. Ma pedig már Franciaországban folytatja tanulmányait, és azt mondja: a tragédia teljesen megváltoztatta az életét.

Egy fa állította meg az autót, Eszter életét pedig örökre megváltoztatta az autóbalesetének tragédiája Fotó: MW

„A sofőr vezetés közben aludt el” - Így változott meg Eszter, az autóbalesete után

A fiatal egyetemista Csehországban nyaralt a családjával, amikor bekövetkezett a tragédia, autóbalesetet szenvedett családjával.

Éppen hátul ültem az autóban, jobb oldalon. Pihentem, az ablaknak döntöttem a fejem, amikor a sofőr elaludt

– idézte fel a drámai pillanatokat.

Az autó letért az útról, majd egy fának csapódott. A legnagyobb ütés éppen azt az oldalt érte, ahol Eszter ült. A járműben négyen utaztak, másoknak szerencsére csak lelki sérüléseik lettek. Eszter azonban súlyosan megsérült, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az orvosok azonnal életmentő beavatkozásokat végeztek rajta: légzése leállt, a gégén keresztül kellett biztosítani a levegő útját.

Olyan 70-90 kilométer per órával mehettünk. Szerencsére a többieknek nem lett komoly bajuk, de én súlyosan megsérültem

– mesélte a Borsnak.

Nem kaptam rendesen levegőt, a gégémbe fúrtak egy lyukat, hogy tudjak lélegezni

– tette hozzá.

A baleset után hosszú ideig kómában feküdt. Az eseményekből szinte semmire sem emlékszik.

Csak azt tudom, amit a családom mesélt. Minden kiesett. Nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy mi történt velem

- mesélte.

Amikor magához tért, a saját gondolkodása is megváltozott.

– Mintha újjászülettem volna, gyerekként gondolkodtam – fogalmazott Eszter.

A sérülések nyomai ma is elkísérik. Jobb szeme megsérült, időnként kettős látással küzd, és a mozgása sem állt még teljesen helyre.

A tragédia idején Eszter Franciaországban, Dijonban tanult politikatudományt. A súlyos sérülések miatt a nyelvtudása is visszaesett.

Még mindig gyógytornára járok. Ahhoz képest, hogy korábban lebénultam és bicegtem, nagyon sokat javult az állapotom. Korábban jól beszéltem franciául, most nehezebben megy. Nyáron két hétre francia nyelviskolába megyek, hogy újra magabiztosabb legyek

– fogalmazott kissé szomorúan Eszter.