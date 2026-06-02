Neki semmi sem szent? Internetes csalók áldozata lett a leukémiából gyógyuló Eliza

Ennél már nincs lejjebb: gátlástalan szélhámosok célozták meg a jóhiszemű embereket, a legfájdalmasabb helyzetből próbálnak hasznot húzni. Azután, hogy lapunkban bemutattuk a 14 éves, leukémiával küzdő Elizabet megrázó, mégis reményteli történetét, szomorú dologra derült fény. Internetes csalók ellopták a steril szobából épp csak kiszabadult lány fotóit, hogy egy teljesen kitalált történettel, idegen név alatt csaljanak ki pénzt és lájkokat az emberekből. Elizabet és édesanyja megdöbbent a visszaélés hallatán.
Internetes csalás áldozata lett Eliza, a leukémiás tini. Nemrégiben számoltunk be a Borsban arról, hogy a 14 éves lány mögött milyen embert próbáló időszak áll. A bátor tinilány egy rendkívül súlyos és kockázatos csontvelő-transzplantáción esett át, hogy legyőzze a gyilkos kórt, a leukémiát. Hosszú, gyötrelmes heteket töltött elzárva a külvilágtól egy steril szobában édesanyjával, miközben a szervezete az új sejtek befogadásáért harcolt. A transzplantáció után végre elhagyhatták a kórházat, a teljes gyógyulásig vezető út még legalább két évnyi nehéz kezelést és folyamatos óvatosságot igényel. A családnak a lelki terhek mellett ráadásul lakhatási problémákkal is meg kell küzdenie, hiszen a kezelések miatt Debrecen környékén kell maradniuk, a jelenlegi albérlet pedig sajnos nem megfelelő. Eliza megrendítő történetének bemutatása után azonban rendkívül elszomorító dolog történt: gátlástalan csalók azonnal lecsaptak a kiszolgáltatott helyzetben lévő lány képeire.
Az alapítvány vette észre a hirdetést, ők szóltak nekem, hogy mi történt. Sokkot kaptam, amikor elküldték a linket
- tette hozzá az édesanya, aki azonnal intézkedett a lányával együtt, amint fény derült az aljasságra.
Amikor megláttam a lányom arcát egy teljesen idegen oldalon, elállt a lélegzetem és elöntött a tehetetlen fájdalom. Hogy képes valaki erre? Ellopni egy beteg kislány arcát, aki a kórházból tért vissza és a gyógyulásra kellene koncentrálnia
- csuklott el az édesanya hangja, aki érthető módon elkeseredett a történtek miatt.
A gátlástalan elkövetők ráadásul még arra sem vették a fáradságot, hogy a Borsban megjelent valós történetet másolják le. Elizabet fotóihoz egy teljesen fiktív, máshonnan ollózott szöveget kerekítettek.
Azt írták ismeretlenek egy Facebook-posztban, hogy Eliza 27 éves és négyszeres transzplantált. De láttuk, hogy más kisgyerek képével is visszaéltek már, sajnos nem egyedi esetről van szó. Rettenetes, hogy milyen rosszindulatú emberek vannak
- mondta elkeseredetten az édesanya.
Sajnos tényleg nem Elizabeték az elsők, akik a nálunk megjelent, segítő szándékú cikkek után átverés áldozataivá válnak. A Bors korábban is beszámolt már hasonló esetekről, ahol a jóérzésű olvasók adakozókedvét és együttérzését használták ki az online csalók.
Elizabet még egy videót is kitett erről az alapítvány oldalán, ahol arra kér mindenkit, aki látja az ő fotóját Jasmine névvel, jelentse az oldalt.
Eliza nagyon csalódott, a kezelések után lelkileg egyébként is sebezhető, mélyen megviselte, hogy idegenek a legkiszolgáltatottabb pillanataiban kihasználják és másokat akarnak becsapni, így "házalnak" a világhálón.
A szakértők és a korábbi tapasztalatok alapján az ilyen típusú, mélyen elítélendő visszaélések mögött leggyakrabban két fő motiváció áll:
A modern kiberbűnözők ráadásul automatizált programokkal, algoritmusokkal figyelik a népszerű hírportálokat, mint a Bors, a Ripost vagy a Metropol oldalait, és amint felbukkan egy nagy elérést generáló, megható emberi történet, a képeket leszedik, hogy itthon, vagy a világ egy másik pontján, teljesen más köntösbe bújtatva újrahasznosítsák a profit reményében.
Érdemes fokozott óvatossággal eljárni a közösségi oldalakon felbukkanó, adományokat kérő felhívásokkal kapcsolatban! Ha segíteni szeretnél Elizabetnek, azt kizárólag a hivatalos szervezeteken keresztül, mint a családot támogató Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány által tedd meg, ne dőlj be a lopott fotókkal operáló csalóknak! Ha pedig ilyen oldalt látsz, jelentsd a Facebookon, hogy töröljék az oldalt. Minél többen jelentik, annál nagyobb az esély rá, hogy visszaszoruljanak az ilyen csaló tartalmak.
