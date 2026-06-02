Neki semmi sem szent? Internetes csalók áldozata lett a leukémiából gyógyuló Eliza

Ennél már nincs lejjebb: gátlástalan szélhámosok célozták meg a jóhiszemű embereket, a legfájdalmasabb helyzetből próbálnak hasznot húzni. Azután, hogy lapunkban bemutattuk a 14 éves, leukémiával küzdő Elizabet megrázó, mégis reményteli történetét, szomorú dologra derült fény. Internetes csalók ellopták a steril szobából épp csak kiszabadult lány fotóit, hogy egy teljesen kitalált történettel, idegen név alatt csaljanak ki pénzt és lájkokat az emberekből. Elizabet és édesanyja megdöbbent a visszaélés hallatán.

Internetes csalók ezt a posztot tették ki Eliza és anyukája fotóival fotó: beküldött

Internetes csalók: Összetört a csontvelőátültetésen átesett Elizabet édesanyja, visszaélnek lánya fotóival

Internetes csalás áldozata lett Eliza, a leukémiás tini. Nemrégiben számoltunk be a Borsban arról, hogy a 14 éves lány mögött milyen embert próbáló időszak áll. A bátor tinilány egy rendkívül súlyos és kockázatos csontvelő-transzplantáción esett át, hogy legyőzze a gyilkos kórt, a leukémiát. Hosszú, gyötrelmes heteket töltött elzárva a külvilágtól egy steril szobában édesanyjával, miközben a szervezete az új sejtek befogadásáért harcolt. A transzplantáció után végre elhagyhatták a kórházat, a teljes gyógyulásig vezető út még legalább két évnyi nehéz kezelést és folyamatos óvatosságot igényel. A családnak a lelki terhek mellett ráadásul lakhatási problémákkal is meg kell küzdenie, hiszen a kezelések miatt Debrecen környékén kell maradniuk, a jelenlegi albérlet pedig sajnos nem megfelelő. Eliza megrendítő történetének bemutatása után azonban rendkívül elszomorító dolog történt: gátlástalan csalók azonnal lecsaptak a kiszolgáltatott helyzetben lévő lány képeire.

Az alapítvány vette észre a hirdetést, ők szóltak nekem, hogy mi történt. Sokkot kaptam, amikor elküldték a linket

- tette hozzá az édesanya, aki azonnal intézkedett a lányával együtt, amint fény derült az aljasságra.

Egy teljesen fals, kitalált szöveget írtak a csalók Eliza fényképeihez fotó: beküldött

Amikor megláttam a lányom arcát egy teljesen idegen oldalon, elállt a lélegzetem és elöntött a tehetetlen fájdalom. Hogy képes valaki erre? Ellopni egy beteg kislány arcát, aki a kórházból tért vissza és a gyógyulásra kellene koncentrálnia

- csuklott el az édesanya hangja, aki érthető módon elkeseredett a történtek miatt.