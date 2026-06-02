Bilincsek nélkül sétált be a bíróságra Károly, aki a vád szerint megfojtotta a barátnőjét

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 10:43 / FRISSÍTÉS: 2026. június 02. 11:09
Károly továbbra is tagadja, hogy köze lett volna Zsanett megöléséhez. A férfit brutális gyilkossággal vádolják, ami miatt korábban fegyveres őrök kísérték kéz és lábbilincsben, azonban ez később megváltozott, ma már szabadon sétálgathatott a törvényszék folyósóin. Mindezt annak ellenére, hogy az ügyész szerint a zuglói gyilkosság vádlottja üzenetben megpróbálta befolyásolni a meggyilkolt nő anyját és kisfiát is.
Mongyi Nikolett
Korábban fegyveres, maszkos őrök vitték C. Károlyt a bírósági tárgyalására a Fővárosi Törvényszékre. Ma már nem, a férfi szabadlábon, bilincsek nélkül érkezett a perre. A zuglói gyilkosság vádlottja ellen azért folyik büntetőper, mert 2022 áprilisában megfojthatta barátnőjét, Zsanettet, miközben a nő 9 éves kisfia is a lakásban volt. 
 

Zuglói gyilkosság: a vádlott szabadlábon védekezhet / Fotó: Török Gergely Ádám / bors

Zuglói gyilkosság: szabadon sétált a vádlott a bíróságon 

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, 2022 áprilisában az akkor 34 éves C. Károly egy vita hevében megfojtotta élettársát, Zsanettet, miközben a nő 9 éves kisfia a lakásban volt. Ezután magára hagyta a holttestet és a gyermeket, találkozott az édesanyjával és moziba mentek, hogy megnézzenek egy szuperhős filmet. A rendőrség ekkor fogta el. 

C. Károly tárgyalása megdöbbentő fordulattal folytatódott, ugyanis a férfi szabadlábon, kezén nyomkövetővel érkezett meg a perre. Könnyedén, jókedvűen sétált be a bíróságra, ahol már az édesanyja és az ügyvédje várta őt. Pár mondatot váltott a védőjével, majd kis idő múlva már szólította is őt a bíró. A tárgyalás elején Károly szót kért, hogy tájékoztassa a bírót arról, hogy munkát kapott, melyre engedélyt kért, hogy a bűnügyi felügyelete mellett eljárhasson dolgozni. Ez tudomásul vették, erről később születik döntés. 

Azonban ezután az ügyésznő szeretett volna jelezni egy megdöbbentő esetet a bírónak.

Feljelentés érkezett a sértett – Zsanett – édesanyja részéről, mely szerint Károly, amióta házi őrizetbe került, megpróbálja őt is és az unokáját is befolyásolni. A beszélgetésekről képeket is csatoltak bizonyítékként. Emiatt újra megfontolandó a férfi szabadlábon védekezése 

– mondta el az ügyész.

A férfi bilincsek nélkül sétálgathatott a bíróság területén / Fotó: Török Gergely Ádám / bors

Károly a tőle már megszokott stílusban azonnal reagált a vádakra, amiket tagadott. 

 Van rá bizonyítékom, hogy ő jelölt be engem. Nem befolyásoltam senkit

 – mondta.

Ezután a bíró zárt tárgyalást rendelt el, ugyanis Zsanett kisfiának a meghallgatását vetítették le, majd szakértőt hallgattak meg. Károly édesanyja sem vehetett részt a zárt tárgyaláson, így a folyosón várta a fiát. Azonban ebben az időben többször összevitatkozott a sajtó képviselőivel. Állítja, a fia nem követett el gyilkosságot. 


A rendőrség egy moziban fogta el, íme a felvétel róla: 

 

 

