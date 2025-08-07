Újabb magyar siker: Guinness‑rekordot döntött egy szegedi fiatal!

Újabb magyar sikertől hangos a sajtó, mivel a szegedi Csatai Gergő Guinness-rekordot döntött azzal, hogy 700 darab léggömbből épített meg egy 4,5 méter magas zsiráfot. A látványos és különleges mű elkészítése nyolc és fél órán át tartott, ez idő alatt Gergő sem enni, sem inni nem tudott – csak fújt.

A magyar siker nem maradt el, hiszen Csatai Gergő elképesztő teljesítményt tanúsított a rekordjával / Fotó: Tények.hu

Egy fújással a siker felé

A rekorder szerint a fizikai kihívás mellett óriási türelemre és mentális kitartásra is szükség volt. Az eredmény pedig önmagáért beszél, hiszen egy életnagyságnál is nagyobb léggömbzsiráf, amely nemcsak méreteivel, hanem kidolgozottságával is lenyűgözte a nézőket. A közönség végül a „Zsiri” nevet adta a különleges alkotásnak. Az esemény egyik csúcspontja az volt, amikor Csatai belemászott az elkészült zsiráf „hasüregébe”, majd látványos módon onnan kimászott, mintha maga a léggömbállat kelt volna életre. A pillanatot sokan videóra vették, a felvétel pedig hamar elterjedt az interneten, különösen miután a Tények Stábja is beszámolt róla.

A Guinness-rekord elismeréshez az is hozzátartozott, hogy kizárólag kézzel fújt lufikat lehetett használni – pumpa vagy gépi segítség kizárva.

A mutatvány egyik csúcspontja az volt, amikor Gergő látványosan belemászott a zsiráf „gyomrába”, majd szinte színházi előadásként kibújt belőle. A közönség nevetett, tapsolt, és sokan azonnal megörökítették a pillanatot.

Korábban is rekordert nyert Gergő a csukott szemmel történő hajtogatásból, amit lelkesen meg is mutatott a Tények stábjának is.

2010-ben kapott el a szenvedély. Én soha nem akartam lufi hajtogató lenni, viszont előtte voltam zsonglőr és bűvész. Megkértek, hogy ugorjak be lufit hajtogatni, mert nem találtunk lufist az egyik rendezvény szalonnal, ezért kilenc napon keresztül, mindennap ezt csináltuk

- mesélt a kezdetekről a fiatal rekorder.

A teljes Tények.hu interjú az alábbiakban megtekinthető!