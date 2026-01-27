"Egyik reggel felkeltem és rájöttem, teljesen megvakultam" - így nevelte fel vakon a kislányát Karina

Vincze Karina koraszülöttként, mindössze hét hónaposan jött a világra. Az inkubátorban a nyomás változásai miatt oxigénhiány lépett fel, ami kisbabaként részleges látásvesztést okozott nála. Négyévesen szürkehályog-műtéten esett át, gyengénlátóvá vált. Szülei ennek következtében rendkívül vigyáztak rá, azért is, mert Karina volt a negyedik gyermekük, és az egyetlen, aki életben maradt. Karina édesapja mindent megtett, hogy felkészítse kislányát az élet kihívásaira. Szerette volna, ha képes lesz arra, hogy akár vakon is önállóan boldoguljon a mindennapok nehézségeivel.

Karina részleges vaksággal dolgozott évtizedekig, mint ruhabolti eladó, majd teljesen vakon, egyedül nevelte fel kislányát (Fotó: Olvasói)

„Nőként megélni, hogy vak vagyok, elképesztő kihívás volt”

Az orvosok azt javasolták, hogy a család sokat beszéljen hozzá, és hallgasson rádiót, hiszen valószínűleg nem fog látni. A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének szakemberei félévente vizsgálták, a gyermekorvos pedig rendszeresen ellenőrizte Karina fejlődését.

Az iskolakezdés a szüleim számára komoly dilemmát jelentett: vajon normális iskolába menjek, vagy a vakok számára fenntartottba? Édesapám mindig is úgy vélte, hogy ha életre szeretnének nevelni engem, ingerekkel teli környezetet kell megélnem. Ezért normál, látó gyerekek közé írattak, mivel ez tükrözi legjobban az élet valóságát.

– emlékszik vissza Karina.

Ez a döntés azzal járt, hogy Karina számára minden kihívás volt a kezdetektől fogva.

"Az első padban ültem, mint egy kisegér"

Nagyon nehezen tanultam meg olvasni, ezért a kötelező olvasmányokat inkább hangoskönyvben vagy filmekben hallgattam. A matematika nehézséget okozott, de a beszédem erőssé vált, a rádió és a mesék rengeteget segítettek abban, hogy fejlődjek. Az alsó tagozat rendben volt. Az első padban ültem, mint egy kisegér. Diavetítőt használtak az órákon, így mindig láthattam, amit a tanár mutatott. Azonban amikor felsős lettem, mérhetetlenül sokat csúfoltak engem - „szódásüvegnek” és „pincebogárnak” neveztek. Rettenetesen rosszul esett, úgy éreztem, mintha nem lennék igazán jelen.

– meséli Karina, aki hármas átlaggal elvégezte az általános iskolát.

Amikor végeztem, visszamentem tanácsadásra a Vakok és Gyengénlátók Szövetségéhez. Kérdezték: mi szeretnék lenni. Volt szó lovászról, gyorsíróról, de én mindig is emberekkel akartam dolgozni, mert nagyon jó beszélőkém van. Így lettem eladó. Ruházati szaküzletben dolgoztam közel húsz éven át.

– teszi hozzá.