Ezt vajon eheti? Ételintolerancia gyerekeknél

Léteznek olyan élelmiszerek, melyek bizonyos embereknél súlyos allergiás reakciókat váltanak ki, míg más tápanyagok az ételintolerancia vagy érzékenység miatt jelentenek gondot az érintettek számára: hosszú távon jelentősen károsítják a szerveket, miáltal érezhetően romlik majd a betegek életminősége. Mik lehetnek tipikusan az ételintolerancia tünetei gyerekeknél, és hogyan lehet kezelni? Mutatjuk a szakértői válaszokat!

Nem mindegy, hogy allergiáról vagy ételintoleranciáról beszélünk.

Fotó: Yulia Grossman

Mi a különbség az allergia és az intolerancia között?

Korántsem mindegy, hogy melyik problémával szembesülünk, hatalma az allergia és intolerancia közötti különbség.

Az allergiás reakciók gyorsan, fél-egy órán belül jelentkezhetnek, és a bőrkiütéstől az életveszélyes gégeödémán át a szív- és keringési elégtelenségig több tünetet provokálhatnak.

Ezek egy része valóban életveszélyes lehet, és azonnali orvosi beavatkozást igényelhet. Ezzel szemben az ételintolerancia nem közvetlenül az étel elfogyasztása után ad hírt magáról, ugyanis a panaszok fél-egy, akár két nap múlva alakulnak csak ki, ezért jóval nehezebb alapanyagokhoz kötni. Sokszor nem is emlékszünk, mit ettünk ennyi idővel korábban.

Az ételintolerancia is tud komoly hasi fájdalmakat okozni a gyerekeknél.

Fotó: Anastasiia Sienotova

Ételintolerancia gyerekeknél: ezek a tipikus tünetek

Az ételérzékenység tünetei ráadásul meglepően sokfélék, amely még inkább megnehezíti a diagnózist.

Az emésztőszervi következmény:

hasi diszkomfortérzés puffadás hányinger hányás hasmenés székrekedés fogyás és hízás lehet.

Gyakoriak még a bőrgyógyászati problémák is, például az ekcéma, a krónikus kiütések, a pattanások. Előfordulhat még ízületi és csontfájdalom, izombetegség, fejfájás, hajhullás, de akár figyelemzavar, alvászavar, teljesítményromlás is.

Ráadásul a viselkedési zavarokkal vizsgált kisgyermekeknél is megoldhatja a problémát, ha az ételintolerancia bebizonyosodik, mert az ártalmas élelmiszer kizárásával teljesen megszűnhetnek a kezelhetetlennek tűnő pszichés problémák.

Az ételérzékenység mértéke változhat az életünk folyamán, de ez a betegség teljesen nem gyógyítható. Sajnos az egyetlen kezelési mód, ha az adott alapanyagokat teljesen kizárjuk az étrendből.