Ezt vajon eheti? Ételintolerancia gyerekeknél

Léteznek olyan élelmiszerek, melyek bizonyos embereknél súlyos allergiás reakciókat váltanak ki, míg más tápanyagok az ételintolerancia vagy érzékenység miatt jelentenek gondot az érintettek számára: hosszú távon jelentősen károsítják a szerveket, miáltal érezhetően romlik majd a betegek életminősége. Mik lehetnek tipikusan az ételintolerancia tünetei gyerekeknél, és hogyan lehet kezelni? Mutatjuk a szakértői válaszokat!
Korántsem mindegy, hogy melyik problémával szembesülünk, hatalma az allergia és intolerancia közötti különbség.
Az allergiás reakciók gyorsan, fél-egy órán belül jelentkezhetnek, és a bőrkiütéstől az életveszélyes gégeödémán át a szív- és keringési elégtelenségig több tünetet provokálhatnak.
Ezek egy része valóban életveszélyes lehet, és azonnali orvosi beavatkozást igényelhet. Ezzel szemben az ételintolerancia nem közvetlenül az étel elfogyasztása után ad hírt magáról, ugyanis a panaszok fél-egy, akár két nap múlva alakulnak csak ki, ezért jóval nehezebb alapanyagokhoz kötni. Sokszor nem is emlékszünk, mit ettünk ennyi idővel korábban.
Az ételérzékenység tünetei ráadásul meglepően sokfélék, amely még inkább megnehezíti a diagnózist.
Az emésztőszervi következmény:
Gyakoriak még a bőrgyógyászati problémák is, például az ekcéma, a krónikus kiütések, a pattanások. Előfordulhat még ízületi és csontfájdalom, izombetegség, fejfájás, hajhullás, de akár figyelemzavar, alvászavar, teljesítményromlás is.
Ráadásul a viselkedési zavarokkal vizsgált kisgyermekeknél is megoldhatja a problémát, ha az ételintolerancia bebizonyosodik, mert az ártalmas élelmiszer kizárásával teljesen megszűnhetnek a kezelhetetlennek tűnő pszichés problémák.
Az ételérzékenység mértéke változhat az életünk folyamán, de ez a betegség teljesen nem gyógyítható. Sajnos az egyetlen kezelési mód, ha az adott alapanyagokat teljesen kizárjuk az étrendből.
Ha a három hónapos elhagyás alatt megszűnnek a tünetek, ám visszavezetéskor újra megjelennek, akkor a gyermek valószínűleg érzékeny az adott élelmiszerre.
Ritka, hogy valaki csak egyetlen ételre érzékeny. Szervi elváltozással, betegséggel nem magyarázható tünetek esetén azonban minden esetben érdemes ételintoleranciára is gondolni.
A szakembereknek hatezer laboratóriumi ételintoleranciavizsgálat eredményét sikerült feldolgozniuk a közelmúltban. A kutatásból az derült ki, hogy a legtöbb gondot a tehéntej, tojásfehérje és a búza okozza, de előkelő helyen szerepel a kóladió és a sör élesztő is. Sajnos az érzékenység kialakulását lehetetlen előre jelezni, éppen ezért egyáltalán nem érdemes megelőzésként bizonyos élelmiszereket kizárni az étrendből. Az egyes hiánybetegségek elkerülése érdekében fontos követnünk a kisgyermekeknél a szakorvosok által ajánlott hozzátáplálási rendet, melyet természetesen úgy építettek fel, hogy csökkentse majd a különféle allergiák, illetve az érzékenységek nagyobb kialakulásának esélyét.
