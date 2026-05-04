„Ezt a Fradi magának köszönheti" - Győri aranyéremre számítanak az utolsó körben

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 20:05
A záró forduló dönt a labdarúgó NB I-ben. Kisvárdán nyerheti meg a bajnokságot a Győr, miközben a címvédő Fradi a Zalaegerszeg ellen zárja a szezont.
A hétvégi labdarúgó NB I-es fordulóban gólparádét rendezett mindkét, bajnoki címre esélyes együttes. A 32. fordulóban az éllovas ETO FC a Diósgyőrt gázolta el (4-0), míg a második helyezett címvédő FTC az Újpestet ütötte ki (5-0). Futballsportunk két ismert egyéniségét arról kérdeztük, melyikük lesz a befutó? A május 16-i 33. fordulóban a Győr Kisvárdára utazik, míg a Fradi a ZTE-t fogadja a Groupama Arénában.

Robbie Keane Fradija a ZTE ellen zárja a tavaszt
Robbie Keane Fradija a ZTE ellen zárja a tavaszt / Fotó: Czinege Melinda

A magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya, Várhidi Péter szerint előnyös lenne, ha a Ferencváros szerezné meg az aranyérmet, és lépne gyepre a BL-ben, hiszen az UEFA-mutatói előkelőek, ezért akár több fordulót ugorva a főtábla közelében találhatná magát. 

Ez azonban hiú remény, tudniillik a győriek nyernek Kisvárdán, ezért felesleges számolgatni, merengeni. Hozzáteszem: jogosan lesznek bajnokok, elvégre az NB II-ből indulva tavaly már negyedikként zártak, mostanra pedig igencsak eredményes együttest építettek fel. Olyat, melynek mindhárom csapatrésze között folyamatos az összhang, és igazi támadófutballt játszik. Elébe megyek a dolgoknak: a BL-selejtezőben akadhatnak nehézségei, hiszen abban a versenyfázisban kifejezetten fizikális futballra kényszerülhetnek, de annak a típusú kihívásnak is megfelelnének 

- nyilatkozta Várhidi a Borsnak.

A Fradi magának köszönheti

Nagy Antal, a Bp. Honvéddel négyszeres magyar bajnok védőjátékosa szintén a győriek végső sikerére voksol.

És ezt a Fradi magának köszönheti. Tetszett volna neki április 19-én megnyerni a győri rangadót, melyet 1-0-ra elbukott a Rába partján, vagy kérdem én: otthon miért kapott ki a DVSC-től és a ZTE-től? Ebben az idényben többször megnyerhette volna a bajnokságot a Fradi, de olyan fontos pontokat bukott el otthon, melyek hiányában nem is érdemli meg a címvédést. Egyetlen esetet tudok elképzelni: ha a Kisvárda az utolsó fordulóban valami isteni csoda révén nyer vagy döntetlenre végez a győriekkel, miközben a Fradi a Groupama Arénában legyőzi a zalagerszegieket. Viszont csodák köztudomásúan nem léteznek a sportvilágban

- fogalmazott Nagy.

 

