Csak egy testvért szerettek volna a kislányuknak: élete kockáztatásával szült négyes ikreket az édesanya

Életét kockáztatta a négyes ikrekkel

Amellett, hogy bizony komoly kihívás öt gyerkőcöt nevelni, Brittany szó szerint az életét kockáztatta: az orvosok ugyanis közölték vele, hogy nem biztonságos mind a négy magzatot megtartania, ő azonban ragaszkodott a sors adományához. “Ez nem is volt kérdés” – magyarázta a Truly kamerái előtt.

Végül a szülők álma teljesült fiuk, Chase világra jöttével, akihez rögtön három kislányt is kaptak Hazel, Paisley és Scarlett személyében. Brittany azóta főállású édesanyaként áll helyt a néhanapján bizony igencsak embert próbáló hétköznapokban.

“Azt akarod, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, de közben a férjemmel is akarok beszélgetni – sok szerencsét hozzá!” – magyarázta a fiatal anyuka, hozzátéve: egy sajátos “piros lámpa-zöld lámpa” módszert is kifejlesztettek otthon. A gyerekek szobájában van egy lámpa, ami ha pirosra vált, azt jelzi, hogy ideje lefeküdni. Reggel Brittany sárgára állítja át a lámpát: ez azt jelenti, hogy a gyerekek felkelhetnek, olvasgathatnak vagy csendben játszhatnak a szobájukban, azonban ki onnan csak akkor jöhetnek, ha a lámpa már zöldre váltott.

“Ez a rendszer sok nyugalmat biztosít számomra” – jelentette ki az édesanya, hozzátéve: bizony ennyi csöppséggel kreatívnak kellett lenniük a gyereknevelés terén is – de láthatóan bevált.



