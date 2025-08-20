"Sokkolt, erre nem számítottunk" – önzőnek tartják az édesanyát, aki 50 évesen szült négyes ikreket

Ha gyereknevelésről van szó, akkor vajon az életkor csak egy szám? Netán ez a legfontosabb szám, ami ilyenkor szóba jöhet? Sokan teszik fel ezt a kérdést, bár javarészt inkább a tini mamik kapcsán, azzal vádolva őket: még maguk is gyerekek, hogy nevelhetnének fel egy másik életet? Nos, a brit Tracey-t ilyen vád nem érheti. Épp ellenkezőleg: őt túlságosan idősnek tartják, miután 50 évesen négyes ikreknek adott életet. Az édesanya nem tagadja: életük a négy csöppséggel jelenleg hangos, őrült káosz – ráadásul felnőtt gyermekei maguk is családot alapítottak, így a nőnek már van olyan unokája, aki idősebb a gyermekeinél.
Tracey-nek már volt három felnőtt gyermeke, amikor a férjével úgy döntöttek, mesterséges megtermékenyítés útján újra szülőkké szeretnének válni. A nő reménykedett benne, hogy tán ikrei lesznek.
"Mindig is nagyon érdekeltek az ikrek. Talán azért, mert anyám ikreket szeretett volna" – magyarázta a brit anyuka a Truly kamerái előtt, hozzátéve: arra azonban egyáltalán nem számítottak, amikor kiderült, hogy rögtön négy gyerkőccel gyarapodik a család. "Sokkolt. Négyes ikrekre nem számítottunk!"
Azt is elárulta: abban a pillanatban elsírta magát, aztán az édesanyjára gondolt, akinek ugyancsak hét gyermeke született összesen.
Francesca, Frederica, Grace és George érkezésével Tracey mégis hétgyermekes anyává vált. A neten persze sokan támadják, mondván, miért kell egyáltalán 50 évesen gyereket vállalni. Többen önzőnek bélyegzik, kiváltképp, hogy talán már nem lesz ott mellettük, amikor a gyermekei felnőnek, míg más egyszerűen a gyerekek nagymamájának hiszi őt.
"Igen, nagymama vagyok. 12 unoka nagyija vagyok, és büszke vagyok rá!" – jelentette ki Tracey, hozzátéve: mivel rendszeresen beszámol az életükről a közösségi médiában, ezzel azt is vállalta, hogy az embereknek lesz véleménye, és azt el is mondják majd. az anyukát azonban láthatóan nem zavarják a kritikus hangok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.