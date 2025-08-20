"Sokkolt, erre nem számítottunk" – önzőnek tartják az édesanyát, aki 50 évesen szült négyes ikreket

Ha gyereknevelésről van szó, akkor vajon az életkor csak egy szám? Netán ez a legfontosabb szám, ami ilyenkor szóba jöhet? Sokan teszik fel ezt a kérdést, bár javarészt inkább a tini mamik kapcsán, azzal vádolva őket: még maguk is gyerekek, hogy nevelhetnének fel egy másik életet? Nos, a brit Tracey-t ilyen vád nem érheti. Épp ellenkezőleg: őt túlságosan idősnek tartják, miután 50 évesen négyes ikreknek adott életet. Az édesanya nem tagadja: életük a négy csöppséggel jelenleg hangos, őrült káosz – ráadásul felnőtt gyermekei maguk is családot alapítottak, így a nőnek már van olyan unokája, aki idősebb a gyermekeinél.

Tracey, Stephen és a négyes ikrek Fotó: YouTube

Négyes ikrek 50 évesen

Tracey-nek már volt három felnőtt gyermeke, amikor a férjével úgy döntöttek, mesterséges megtermékenyítés útján újra szülőkké szeretnének válni. A nő reménykedett benne, hogy tán ikrei lesznek.

"Mindig is nagyon érdekeltek az ikrek. Talán azért, mert anyám ikreket szeretett volna" – magyarázta a brit anyuka a Truly kamerái előtt, hozzátéve: arra azonban egyáltalán nem számítottak, amikor kiderült, hogy rögtön négy gyerkőccel gyarapodik a család. "Sokkolt. Négyes ikrekre nem számítottunk!"

Azt is elárulta: abban a pillanatban elsírta magát, aztán az édesanyjára gondolt, akinek ugyancsak hét gyermeke született összesen.