"Sokkolt, erre nem számítottunk" – önzőnek tartják az édesanyát, aki 50 évesen szült négyes ikreket

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 11:30
Sokak szerint hatalmas hibát követett el az asszony. Nem lett volna szabad ilyen idősen gyereket vállalnia. Pláne nem négyes ikreket!

Ha gyereknevelésről van szó, akkor vajon az életkor csak egy szám? Netán ez a legfontosabb szám, ami ilyenkor szóba jöhet? Sokan teszik fel ezt a kérdést, bár javarészt inkább a tini mamik kapcsán, azzal vádolva őket: még maguk is gyerekek, hogy nevelhetnének fel egy másik életet? Nos, a brit Tracey-t ilyen vád nem érheti. Épp ellenkezőleg: őt túlságosan idősnek tartják, miután 50 évesen négyes ikreknek adott életet. Az édesanya nem tagadja: életük a négy csöppséggel jelenleg hangos, őrült káosz – ráadásul felnőtt gyermekei maguk is családot alapítottak, így a nőnek már van olyan unokája, aki idősebb a gyermekeinél.

Négyes ikrek 50 évesen

Tracey-nek már volt három felnőtt gyermeke, amikor a férjével úgy döntöttek, mesterséges megtermékenyítés útján újra szülőkké szeretnének válni. A nő reménykedett benne, hogy tán ikrei lesznek.

"Mindig is nagyon érdekeltek az ikrek. Talán azért, mert anyám ikreket szeretett volna" – magyarázta a brit anyuka a Truly kamerái előtt, hozzátéve: arra azonban egyáltalán nem számítottak, amikor kiderült, hogy rögtön négy gyerkőccel gyarapodik a család. "Sokkolt. Négyes ikrekre nem számítottunk!"

Azt is elárulta: abban a pillanatban elsírta magát, aztán az édesanyjára gondolt, akinek ugyancsak hét gyermeke született összesen.

Francesca, Frederica, Grace és George érkezésével Tracey mégis hétgyermekes anyává vált. A neten persze sokan támadják, mondván, miért kell egyáltalán 50 évesen gyereket vállalni. Többen önzőnek bélyegzik, kiváltképp, hogy talán már nem lesz ott mellettük, amikor a gyermekei felnőnek, míg más egyszerűen a gyerekek nagymamájának hiszi őt.

"Igen, nagymama vagyok. 12 unoka nagyija vagyok, és büszke vagyok rá!" – jelentette ki Tracey, hozzátéve: mivel rendszeresen beszámol az életükről a közösségi médiában, ezzel azt is vállalta, hogy az embereknek lesz véleménye, és azt el is mondják majd. az anyukát azonban láthatóan nem zavarják a kritikus hangok.

 

